الفلوس فرقت «القرايب» بين القبور وأسوار السجون.. 3 جرائم بشعة في القاهرة

أشلاء آدمية داخل صندوق قمامة.. ثلاثة أشقاء حطموا جمجمة خالهم بسبب الميراث.. وأخرى استدانت من شقيقها مبلغًا ماليًا ورفضت إعادته فقاما بذبحها.. 3 جرائم قتل هزت محافظة القاهرة، خلال الثلاثة أيام الماضية، جعلت الأجهزة الأمنية تعكف ليلًا نهارًا لفك ملابساتها.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، هذه الجرائم، على النحو الآتي:

بسبب الفلوس.. أخ يذبح شقيقته

الجريمة الأولى شهدتها منطقة مصر القديمة، لسيدة حامل في توأم في عقدها الثالث قتلت ذبحًا على يد شقيقها بسبب خلافات مالية فيما بينهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، عقب تفريغ كاميرات المراقبة التي أظهرته حال خروجه من العقار، في ذات وقت ارتكاب الجريمة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية سابقة بينهما.

وكشفت التحريات أن المجني عليها استدانت، من المتهم أموالاً قيمتها 1500 جنيه، ولم تعيدها له ويوم الواقعة لم تجب على محاولات اتصاله بها، فقرر الذهاب إليها ليتخلص منها.

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أشلاء آدمية في صندوق القمامة

جريمة ثانية، هزت منطقة إمبابة وبثت الرعب في نفوس الأهالي، عندما عثروا على أشلاء آدمية داخل أحد صناديق القمامة بالمنطقة.

وهذه الأشلاء قادت رجال المباحث؛ لكشف غموض حادث مروع لشاب قتل شقيقه الأصغر، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل قام بتقطيع جسده إلى 3 أجزاء.

بعد مرور أسبوع على تلك الجريمة البشعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، شقيق المجني عليه الأكبر، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لخلافات مالية بينهما بسبب مبلغ مالي 25 ألف جنيها استدانها المتهم من شقيقه، ولم يعيدها إليه فقام بخنقه حتى فاضت روحه.

وبعدما سقط المجني عليه جثة هامدة على الأرض، قام المتهم بتقطيع جثمانه باستخدام ساطور وسكين إلى 3 أجزاء، ووضع القدمين داخل إحدى صناديق القمامة في منطقة إمبابة، الجزء العلوي أسفل كوبرى بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، كما قام بتشويه رأس المجني عليه؛ في محاولة منه لكي يخفي معالم وجهه ويصعب التعرف عليه.

كما أرشد المتهم أجهزة الأمن على مكان تواجد الجزء السفلي للجثة.

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الأشقاء الثلاثة قتلوا خالهم بسبب الميراث

من إمبابة لحلوان تستمر سلسلة الجرائم البشعة.. خلافات على الميراث جعلت 3 أشقاء في منطقة حلوان، يحطمون رأس خالهم.

وكشفت التحريات أنه عقب نشوب مشادة كلامية بين الأشقاء الثلاثة وخالهم، أمام الأهالي، قاموا بواسطة آلة حادة بضرب المجني عليه على رأسه؛ ما نجم عنه تهشم في الجمجمة ونزيف بالمخ وكسر في العظام.

ونقل الأهالي الضحية إلى مستشفى حلوان العام، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وأخطر المستشفى قسم الشرطة بوفاة رجل في بداية العقد السادس من عمره، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى هناك.

وبعمل التحريات تبين أن مشاجرة على الميراث أدت لمقتل المجني عليه على يد أبناء شقيقته، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق مع المتهمين.

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