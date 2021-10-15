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نائب بريطاني يتعرض لعملية طعن خلال تواجده في الكنيسة

كتب:

محمد علي حسن
03:51 م | الجمعة 15 أكتوبر 2021
ديفيد أميس

ديفيد أميس

تعرض ديفيد أميس، النائب في حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، للطعن عدة مرات، في كنيسة بلفيرس الميثودية.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، أن أميس كان في اجتماع مع ناخبين محليين في إسكس عندما دخل رجل إلى مبنى الكنيسة، وطعن النائب البريطاني مرات عدة.

وقالت إن الشرطة البريطانية حضرت إلى مكان الحادث وأغلقت الطرقات المحيطة بالموقع، فيما يتم تقديم العلاج إلى النائب في موقع الحادث.

الشرطة البريطانية: تم إلقاء القبض على المنفذ

وكان أميس أعلن قبل أيام أنه سيعقد لقاء انتخابيا في كنيسة بلفيرس الميثودية.

وقالت شرطة إسيكس إنهم «اُستدعوا لتقارير عن حادث طعن» إلى المنطقة اليوم.

ونقلت وكالة PA عن شرطة إسيكس قولها إنه تم إلقاء القبض على رجل، وأن عمليات البحث عن آخرين توقفت.

وكان من المقرر أن يلتقي عضو حزب محافظ في البرلمان بالناخبين في العنوان في ذلك الوقت، وفقا لتغريدة النائب على تويتر.

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