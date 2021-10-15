نائب بريطاني يتعرض لعملية طعن خلال تواجده في الكنيسة

تعرض ديفيد أميس، النائب في حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، للطعن عدة مرات، في كنيسة بلفيرس الميثودية.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، أن أميس كان في اجتماع مع ناخبين محليين في إسكس عندما دخل رجل إلى مبنى الكنيسة، وطعن النائب البريطاني مرات عدة.

My next constituency surgery will be taking place on Friday 15th October at Belfairs Methodist Church, 251 Eastwood Road North, Leigh-on-Sea, SS9 4NG.



To book an appointment please email amessd@parliament.uk or call 020 7219 3452 pic.twitter.com/aHhxWPrXXi — Sir David Amess MP (@amessd_southend) October 12, 2021

وقالت إن الشرطة البريطانية حضرت إلى مكان الحادث وأغلقت الطرقات المحيطة بالموقع، فيما يتم تقديم العلاج إلى النائب في موقع الحادث.

الشرطة البريطانية: تم إلقاء القبض على المنفذ

وكان أميس أعلن قبل أيام أنه سيعقد لقاء انتخابيا في كنيسة بلفيرس الميثودية.

وقالت شرطة إسيكس إنهم «اُستدعوا لتقارير عن حادث طعن» إلى المنطقة اليوم.

ونقلت وكالة PA عن شرطة إسيكس قولها إنه تم إلقاء القبض على رجل، وأن عمليات البحث عن آخرين توقفت.

وكان من المقرر أن يلتقي عضو حزب محافظ في البرلمان بالناخبين في العنوان في ذلك الوقت، وفقا لتغريدة النائب على تويتر.