نائب بريطاني يتعرض لعملية طعن خلال تواجده في الكنيسة

تعرض ديفيد أميس، النائب في حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، للطعن عدة مرات، في كنيسة بلفيرس الميثودية.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، أن أميس كان في اجتماع مع ناخبين محليين في إسكس عندما دخل رجل إلى مبنى الكنيسة، وطعن النائب البريطاني مرات عدة.

My next constituency surgery will be taking place on Friday 15th October at Belfairs Methodist Church, 251 Eastwood Road North, Leigh-on-Sea, SS9 4NG.



To book an appointment please email amessd@parliament.uk or call 020 7219 3452 pic.twitter.com/aHhxWPrXXi