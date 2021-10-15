خناقة جزارين القناطر الخيرية.. القصة الكاملة لإصابة 4 أشخاص لخلافات مالية

شهدت منطقة التقسيم السياحي بالقناطر الخيرية، مشاجرة كبرى بين عدد من الجزارين أسفرت عن إصابة 4 أشخاص من الطرفين بسبب خلافات مالية، وعليه أمرت النيابة العامة بالقناطر الخيرية بالتحفظ على طرفي المشاجرة والاستعلام عن حالة المصاب الذي لايزال تحت العلاج بالمستشفى لسؤاله عن تفاصيل الواقعة.

بداية الواقعة إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالقناطر

البداية كانت بورود بلاغ للعميد أنور حشيش مأمور مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية بإصابة 4 أشخاص إثر حدوث مشاجرة بين طرفين بمنطقة التقسيم السياحي دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية لوجود خلاف مالي بينهم.

جرى نقل المصابين لمستشفى القناطر الخيرية العام وتصرح لهم بالخروج عقب تلقي العلاج اللازم عدا شخص فقط جرى تحويله لمستشفى معهد ناصر بالقاهرة لتلقي العلاج وجرى ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتحفظ على طرفي المشاجرة.

تحريات المباحث حول مشاجرة جزارين القناطر

أخطر اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وبالمعاينة والفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول «خالد ك س»، 52 سنة جزار وشقيقه «وليد ك س» 43 سنة جزار مصاب بجرح تهتكي بالوجه والرأس ونجل شقيقتهما «إسلام س م» 28 سنة جزار، وطرف ثان «محمود س م» 30 سنة جزار مصاب بجروح بفروة الرأس والكتف الأيمن وشيقيقه «محمد س م» 24 سنة جزار مصاب بكدمات بالقدم اليمنى ووالدهما «سيد م ح» 60 سنة جزار مصاب بكدمات بالصدر.

بإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب وجود خلاف مالي بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بالضرب وقام الرابع بإحداث إصابة الثاني بسلاح أبيض سكين.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط الطرفين وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وتبادلا الاتهامات.

وتحرر محضر بالواقعة وجرى إحالتهم للنيابة للتحقيق التي أمرت بالتححفظ على طرفي المشاجرة على ذمة التحقيق.