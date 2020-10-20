سمير صبحي عن فيديو "مشاجرة المؤتمر الانتخابي" بشبين القناطر: تزاحم مش خناقة

تداول عدد من النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر وجود مشادة ومشاجرة وتدافع داخل مؤتمر انتخابي لمرشحي حزب مستقبل وطن بدائرة شبين القناطر فردي، النائب الحالي سمير صبحي أبو شامه، والمرشح حافظ عمران، بحضور مرشحي القائمة الوطنية عن القاهرة ووسط الدلتا، مدحت الكمار والنائب الحالي محمود بدر.

ووصف عدد من مروجي الفيديو، الأحداث التي تناولها بأنها "مشاجرة وحالة من الفوضى خلال المؤتمر الانتخابي بالقلزم، حيث هاج الأهالى فى المؤتمر على المرشحين ووقعت مشاجرة كبيرة وتعدوا على المرشحين وأنصارهم."

من جانبه أكد النائب سمير صبحي، في تصريحات صحفية، أن المشهد الموجود بالفيديو والذي تم وصفه بأنه مشاجرة بين المرشحين والأهالي، هو محض كذب وافتراء، مشيرا إلى أن ما يتم تداوله غير صحيح، وأن أهالي القلزم هم من أقاموا المؤتمر الانتخابي ودعوا له المرشحين، وكان الاستقبال في منتهى الحفاوة، وتم المؤتمر على خير دون مشاكل، وانصرف النائب محمود بدر لارتباطه بموعد دون ثمة مشاكل.

أضاف النائب سمير صبحي، أن بعض أنصار أحد المرشحين المنافسين المستقلين، لا يتعدى عددهم 5 أشخاص حضروا المؤتمر وحاولوا إثارة مشكلة مع بعض الحاضرين، إلا أنه تم احتوائها والتحدث معهم وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم في إطار الحوار الديمقراطي داخل المؤتمر، مضيفا أنه "أثناء خروجي من المؤتمر التف حولي بعض الأنصار من القلزم وبعدها زاد العدد بسبب تزاحم بعض الأنصار من أبناء قريتي الأحراز، مما تسبب في تزاحم شديد وتدافع بين الأنصار خلال خروجي من المؤتمر، وهو ما حاول المنافسون استغلاله على أنه مشاجرة وقعت بين الحاضرين للمؤتمر، وهو ما لم يحدث".

وأكد "صبحي"، أن ما حدث لا يعدو كونه تزاحما شديدا خلال الخروج من المؤتمر، مضيفا "حاول أنصاري وأهالي القلزم منع أي احتكاك مع أنصار المرشح المستقل، هو ما أدى للتدافع والزحام حولي وظهر بمظهر الفوضى".

من جانبه نفى النائب محمود بدر، تواجده خلال التزاحم والخروج من المؤتمر، مؤكدا أن الواقعة حدثت عقب انصرافه من المؤتمر وعلم بها بعد ذلك، مضيفا أن المؤتمر خلال تواجده كان في منتهى التنظيم وتم خلاله استعراض البرنامج الانتخابي للمرشحين، ودعوة الناخبين لدعم القائمة الوطنية ومرشحي مستقبل وطن.