طعنة من الخلف.. تفاصيل مصرع «عفشجي» سيارات في مشاجرة دموية بشبين القناطر

أمرت نيابة شبين القناطر بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، بالتصريح بدفن جثة «عفشجي» سيارات، عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية لجثته بعد أن لقي مصرعه في مشاجرة مع حلاق بمنطقة حي العلامية بمركز شبين القناطر؛ ما أسفر أيضًا عن إصابة اثنين آخرين تم نقلهما لمستشفى بنها الجامعي.

وكشفت التحقيقات في الواقعة، أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه والمصاب الثاني بسبب خلافات الجيرة بالمنطقة، حيث تعدى كل طرف على الآخر وأحدث ما به من إصابات.

طعنة في الخلف

وبمناظرة الجثة عقب نقلها لمستشفى شبين القناطر، تبين إصابة المجني عليه في مشاجرة شبين القناطر، ويدعى «أحمد ع»، «عفشجي» سيارات بطعن نافذ في الظهر من الجهة اليسرى وجرح قطعي باليد اليمني أدى لوفاته.

فيما تبين أن المصاب الأول ويدعى «محمد ا»، 51 عامًا، سائق، نُقل لمستشفى بنها الجامعي، مصاب بكدمة شديدة بالرأس في غيبوبة كاملة، كما أصيب «محمد ح»، 31 عامًا، حلاق بطعن نافذ بالبطن من الجهة اليمني.

خلافات الجيرة السبب

تعود الواقعة، عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بنشوب مشاجرة في منطقة حي العلامية بمركز شبين القناطر بين طرفين ووجود متوفي ومصابين.

انتقل اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وبالفحص تبين نشوب المشاجرة بين «أحمد ع»، «عفشجي» سيارات، و«محمد أ»، سائق طرف أول، وطرف ثان «محمد ح»، حلاق بسبب خلافات الجيرة؛ مما أدى لتعدي الطرفين على بعضهما البعض بالأسلحة البيضاء.

وأسفرت المشاجرة عن وفاة «أحمد» وإصابة الثاني من الطرف الأول، و«محمد» من الطرف الثاني ونقلهم للمستشفى.

تمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على طرفي المشاجرة، وتبين أن المشاجرة بسبب خلافات الجيرة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.