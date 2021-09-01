إصابة ميكانيكي في مشاجرة مع شقيقين بسبب الميراث بشبين القناطر

أصيب ميكانيكي بإصابات بالغة، إثر مشاجرة مع شقيقين بقرية طحانوب، مركز شبين القناطر بسبب خلافات الميراث.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من السيطرة على المشاجرة، ونقل المصاب إلى المستشفى، وتم ضبط المتهمين، وبعرضهما على النيابة التي تولت التحقيق بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، أمرت بحبس المتهمين 4 أيام، والاستعلام عن حالة المصاب لسؤاله، بعد أن نقل إلى المستشفي في شبين القناطر في حالة سيئة ومنها إلى مستشفي بنها الجامعي لإنقاذه.

بلاغ بمشاجرة ووجود مصاب في شبين القناطر

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بوصول «أحمد. م» ميكانيكي بهيئة النقل العام 40 سنة، لمستشفى شبين القناطر العام مصاب بقطع في أصابع اليدين، وجروح قطعية بمشطي القدمين، وجرح قطعي بعضلة اليد اليمنى من الخلف، وجرح قطعي بالرأس.

تفاصيل مشاجرة شبين القناطر بسبب الميراث

انتقل اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي إلى محل الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة في قرية طحانوب بين المجني عليه وشقيقين، هما «عبد المنعم. ع»، وشقيقه «السيد. ع»، بسبب مشكلات في الميراث بين الطرفين.

تم ضبط المتهمين، وتحويل المجني عليه إلى مستشفى بنها الجامعي لاستكمال العلاج بسبب إصابات بالغة خلال المشاجرة.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين، وسؤال المجني عليه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وعرض المصاب علي الطب الشرعي، لبيان مدى إصابته.

وأكد شهود العيان، أن الشقيقين هاجما المجني عليه وأشبعاه ضربا خلال مشاجرة بينهم بسبب خلافات على الميراث.