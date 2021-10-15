ياسمين صبري تتصدر «التريند» بإطلالة جديدة في مهرجان الجونة

تصدرت الفنانة ياسمين صبري، محركات البحث على جوجل، كما أصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها مساء أمس في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

ياسمين صبري تجذب الأنظار كعادتها

وكعادة الفنانة ياسمين صبري، جذبت إعجاب الكثير من الجمهور، وذلك بسبب إطلالتها الأنيقة، والتي ظهرت فيها بفستان أصفر لامع وطويل، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي ترتدي فيها «صبري» اللون الأصفر، فطلت به أيضا على السجادة الحمراء خلال في الدورات السابقة.

شائعة تأليف ياسمين صبري لمسلسل جديد

وخلال الفترة الماضية، تضاربت الكثير الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وبعض الصحف الإلكترونية، بشأن تأليف الفنانة ياسمين صبري لمسلسل جديد لها، ما دفع «صبري» إلى الرد بنفي هذه الشائعة.

ياسمين صبري تُعيد نشر حوارها

كما أعادت الفنانة ياسمين صبري، نشر حوارها للنسخة العربية من مجلة «harperis bazaar»، بشأن إظهار حقيقة موقفها من كتابة مسلسلها الجديد، وذلك من خلال حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، قائلة: «تصريحات ياسمين صبري بخصوص مسلسلها القادم لم يتم نقلها بشكل صحيح».

فكرة مسلسل ياسمين صبري الجديد

وأشارت المجلة المذكورة، إلى أن المسلسل فكرة الفنانة ياسمين صبري، وتأليف محمد عبدالمعطي، مضيفة أن مات دفع ياسمين للتفكير في فكرة لمسلسلها الجديد هو عدم إيجاد نصوص فنية جيدة حالياً، خاصةً لأن النص من العوامل الأساسية لنجاح أي عمل سواء كان سينمائيا أو دراميا.