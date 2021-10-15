تردد قناة طيور الجنة 2021.. لمشاهدة محتوى ممتع للأطفال
كتب:
إسراء حامد محمد
05:16 م | الجمعة 15 أكتوبر 2021
تردد قناة طيور الجنة
يبحث الكثيرون من محبي متابعة قنوات الأطفال المختلفة عن ترددات جميع القنوات التي تبث المحتوى الخاص بالصغار، وذلك بعد تغيير الكثير من الترددات الخاصة بهم، ومن أهمها تردد قناة طيور الجنة 2021، التي تبث محتوى غنائيًا يهتم بموضوعات الأطفال المختلفة وتناقش قضاياهم، وتحثهم على اتباع الأخلاق الحميدة، وتستطيع الأمهات تحميل وتنزيل تردد قناة طيور الجنة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، بعد أن أعلنت القناة تغيير ترددها شأنها شأن عدد كبير من القنوات الفضائية .
وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تردد قناة طيورالجنة الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، والتي جاءت كالتالي:
تردد قناة طيور الجنة 2021 على النايل سات
ومن الممكن أن يتم تحميل تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 على النايل سات، بضبطها على التردد التالي:
التردد: 11393
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: عمودي
الجودة: HD
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة طيور الجنة 2021 على العرب سات
التردد: 11310
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: عمودي
القمر الصناعي: عرب سات
قناة طيور الجنة
وقناة طيور الجنة هي إحدى القنوات التي تهتم ببث محتوى الأطفال، وتم إطلاق القناة عام 2008، عبر القمر الصناعي نايل سات، وبعد ذلك تم إطلاقها على القمر عرب سات.
وبعد انطلاقها بدأت بث أغاني الأطفال التي تنتجها القناة، كما أنها تهتم ببث البرامج التي تعتمد على الأطفال بها كمذيعين لتلك البرامج، ليتعلق بهم الأطفال تعلقا كبيرا ويشاهدونها باستمرار.