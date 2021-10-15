تردد قناة طيور الجنة 2021.. لمشاهدة محتوى ممتع للأطفال

يبحث الكثيرون من محبي متابعة قنوات الأطفال المختلفة عن ترددات جميع القنوات التي تبث المحتوى الخاص بالصغار، وذلك بعد تغيير الكثير من الترددات الخاصة بهم، ومن أهمها تردد قناة طيور الجنة 2021، التي تبث محتوى غنائيًا يهتم بموضوعات الأطفال المختلفة وتناقش قضاياهم، وتحثهم على اتباع الأخلاق الحميدة، وتستطيع الأمهات تحميل وتنزيل تردد قناة طيور الجنة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، بعد أن أعلنت القناة تغيير ترددها شأنها شأن عدد كبير من القنوات الفضائية .

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تردد قناة طيورالجنة الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، والتي جاءت كالتالي:

تردد قناة طيور الجنة 2021 على النايل سات

ومن الممكن أن يتم تحميل تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 على النايل سات، بضبطها على التردد التالي:

التردد: 11393

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة طيور الجنة 2021 على العرب سات

التردد: 11310

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: عرب سات

قناة طيور الجنة

وقناة طيور الجنة هي إحدى القنوات التي تهتم ببث محتوى الأطفال، وتم إطلاق القناة عام 2008، عبر القمر الصناعي نايل سات، وبعد ذلك تم إطلاقها على القمر عرب سات.

وبعد انطلاقها بدأت بث أغاني الأطفال التي تنتجها القناة، كما أنها تهتم ببث البرامج التي تعتمد على الأطفال بها كمذيعين لتلك البرامج، ليتعلق بهم الأطفال تعلقا كبيرا ويشاهدونها باستمرار.