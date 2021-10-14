أقدمت إدارة بعض القنوات الفضائية خلال الفترة الماضية على تحديث تردداتها لتقديم أفضل خدمة للبث، فيضطر مشاهدو تلك القنوات إلى إدخال الرقم الجديد حسب القمر الصناعي، والبحث عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولعل من أهم ترددات القنوات الفضائية التي ترتفع معدلات البحث عنها «تردد قناة atv التركية» وذلك لمتابعة المسلسل التركي الشهير قيامة عثمان.

وفي هذا الصدد، يقدم موقع جريدة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها للجمهور والمتابعين على مدار اليوم، تردد قناة atv التركية لمتابعة مسلسل قيامة عثمان.

تردد قناة atv التركية لمتابعة مسلسل قيامة عثمان

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10796.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة atv التركية لمتابعة مسلسل قيامة عثمان

ويمكن للمشاهدين ضبط تردد قناة atv التركية على شاشة التليفزيون من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الضغط على زر Menu أو القائمة.

- الضغط على كلمة خيارات Options من القائمة.

- بعد ذلك اختار تثبيت أو Installation.

- عند ضبط القناة يفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.

- اختيار القمر Nilesat /Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

- أدخل التردد كتابة.

- اختيار التردد الرأسي V.

- اختيار معدل الترميز 27500 ثم الضغط على موافق Ok.

- الانتظار حتى الانتهاء من البحث، وأخيرًا الضغط على حفظ أو Save.

- البحث عن القناة ضمن قائمة القنوات الموجودة لديك لتجد أنّه تم ضبطها بنجاح على التردد الجديد.

قنوات atv التركية

تعد قنوات atv التركية أكثر القنوات التركية تفوقًا وانتشارًا في الوطن العربي، إذ تتنوع في محتواها فلا تثبت على نهج أو نوع واحد من المُحتويات، لكي تجلب المُتعة للمُشاهد وتجعله مُقيدًا بسماعها، أسست عام 1993 من التاريخ الميلادي.

نبذة عن مسلسل قيامة عثمان

أحد أعمال الدراما التركية، التي تتناول حياة تاريخية منذ زمن مما جعله يُحقق أعلى نسبة مشاهدة في الكثير من الدول، إذ يعد من أقوى المسلسلات في الدراما التركية نظرًا لأحداثة التي حققت نجاحًا باهرًا في الفترة الأخيرة.