تردد قناة روتانا سينما الجديد 2021.. شاهد أفلامك المفضلة

يبحث الكثير من محبي مشاهدة الأفلام السينمائية عن تردد قناة روتانا سينما الجديد 2021، والذي تم تغييره في بداية العام الحالي، لمشاهدة الأفلام التي يرغبون بها، كما أعلنت الشركة المالكة لمجموعة قنوات روتانا أيضا، تغيير التردد الخاصة بقنواتها في أغسطس الماضي، ليعاود المشاهدين البحث عن التردد مرة أخرى.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تردد قناة روتانا سينما الجديد 2021، وخطوات ضبط تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات، وتنزيلها على التلفزيون، كالتالي:

تردد قناة روتانا سينما الجديد 2021

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12226.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- الاستقطاب: أفقي.

- النمط: DVB-S

- التعديل: QPSK

خطوات ضبط تردد قناة روتانا سينما الجديد 2021

هناك الكثير من الأقمار الصناعية والتي يتم بث القناة عليها، لكن يمكن للمشاهد أن ضبط التردد الجديد الخاص بالقناة من خلال اتباع الخطوات التالية:

- اضغط على زر Menu أو القائمة الموجود في الريموت كنترول.

- اضغط على كلمة خيارات Options الموجوده في القائمة.

- اختر تثبيت أو Installation.

- اختر القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

- بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يمكنك اختيار التردد الخاص بالقناة.

- ثم اختر التردد الأفقي H.

- ثم بعد ذلك أدخل معدل الترميز 27500 ثم اضغط على موافق Ok.

- وبعد الانتهاء من إجراء البحث عن القناة، اضغط على حفظ أو Save.

- وبعد الانتهاء من تنزيل القناة بالتردد الجديد، ابحث عن القناة في قائمة القنوات الموجودة.

وتعرض قناة روتانا سينما، جميع الأفلام السينمائية الحديثة بعد إزالة عرضها من شاشات السينما، كما تهتم بعرض الأفلام القديمة أيضا وليست الحديثة فقط، بينما تعرض شبكة قنوات روتانا، روائع الأفلام القديمة وحفلات أم كلثوم، عبر شاشة قنا روتانا زمان.