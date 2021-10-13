تردد قناة زي الوان الجديد 2021 ZEE Alwan على نايل سات.. مسلسلات مدبلجة

دائمًا ما يبحث محبو الدراما الهندية عن تردد قناة زي الوان الجديد 2021 ZEE Alwan على نايل سات، إذ تتميز القناة الترفيهية بتقديم أفضل المسلسلات والبرامج والمنوعات العربية والهندية الحصرية المدبلجة بالعربية، والتي تصلح لجميع الأعمار.

وفي هذا الصدد، وفي إطار سلسلة الخدمات التي تقدمها «الوطن» للمتابعين والقراء بشكل يومي، تستعرض تردد قناة زي الوان الجديد 2021 ZEE Alwan على نايل سات على النحو التالي:

تردد قناة زي الوان الجديد 2021 ZEE Alwan على نايل سات

ويمكنك ضبط تردد قناة زي الوان كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11938.5.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

رمز التصحيح: 6/5.

ويمكنكم أيضًا مشاهدة قناة زي ألوان على أجهزة الاستقبال التالية:

e-life:148

DU:174

STC: 46

Ooredoo (Qatar):857

وبدأت قناة زي ألوان رحلتها عام 2012 لتكون محطة العائلة التي تضفي ألوانًا متنوعة على حياة المشاهد اليومية، فهي قناة ترفيهية مجانية تبث على مدار الساعة وتعرض مجموعة متنوعة من أفضل وأضخم المسلسلات والبرامج الهندية الحصرية، التركية والعالمية مدبلجة للعربية، إضافة إلى البرامج والمسلسلات العربية الحصرية لأول مرة.

وتقدم قناة زي ألوان أعمالا لكبار نجوم الهند، كما تقدم مجموعة مختلفة بشكل كبير من المسلسلات والدراما الهندية، التي تتميز بطول حلقاتها، إذ تنقل جميع عادات وتقاليد الثقافة الهندية إلى العالم كله، وبشكل خاص مجتمعات الوطن العربي، التي تؤثر بشكل كبير في الثقافة المجتمعية، وتعرض تلك المسلسلات مدبلجة باللغة العربية كما أنها تقدم برامج قصيرة تلتقي خلالها بعدد من نجوم الهند لمعرفة أحدث أعمالهم الفنية.

كيفية ضبط تردد قناة زي الوان الجديد 2021 ZEE Alwan على نايل سات

ويمكن للمشاهدين ضبط تردد قناة زي ألوان على شاشة التلفزيون من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الضغط على زر Menu أو القائمة.

- الضغط على كلمة خيارات Options من القائمة.

- اختيار تثبيت أو Installation.

- عند ضبط القناة يفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.

- اختيار القمر Nilesat /Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

- أدخل التردد كتابةً.

- اختيار التردد الرأسي V.

- اختيار معدل الترميز 27500 ثم الضغط على موافق Ok.

- الانتظار حتى الانتهاء من البحث، وأخيرًا الضغط على حفظ أو Save.

- البحث عن القناة ضمن قائمة القنوات الموجودة لديك لتجد أنّه تم ضبطها بنجاح على التردد الجديد.