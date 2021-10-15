أسعار الذهب ترتفع «عالميا» لأعلى مستوى في شهر.. وتوقعات بزيادة جديدة

من المتوقع أن تعاود أسعار الذهب ارتفاعاتها عالميا، على خلفية تزايد معدلات التضخم العالمي وأزمات الطاقة واختناق سلاسل الإمدادات.

الذهب يرتفع لأعلى مستوى في 4 أسابيع

وقالت وكالة «بلومبرج» إن أسعار الذهب ارتفعت إلى أعلى مستوياتها خلال أربعة أسابيع، في الوقت الذي يكثف فيه المستثمرون تحركاتهم بحثا عن «ملاذ آمن» لاستثماراتهم، وبعيدا عن الاضطرابات الحالية في الأسواق العالمية، التي تحدث تزامنا مع اقتراب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من تقليص مشترياته من أدوات الدين الحكومية.

أسعار الذهب الفورية

وأوضحت الوكالة أن أسعار الذهب الفورية ارتفعت بنسبة 0.2%، حيث سجل سعر الأوقية (تبلغ حوالي 33 جراما)، نحو 1797 دولارا، وهو السعر الذي يُعد الأعلى منذ شهر تقريبا، ونوهت الوكالة بأن تحركات الذهب تأتي بالتزامن مع قفزة معدلات التضخم في الولايات المتحدة في سبتمبر بنسبة أعلى من المتوقع، وفي ظل انخفاض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات.

توقعات الفترة المقبلة

وبحسبما قاله الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا هاني توفيق، فإن كل التوقعات تشير إلى أن أسعار الذهب سوف تشهد ارتفاعا الفترة المقبلة، وأوضح لـ«الوطن» أن القفزات الكبيرة الحالية في التضخم تؤكد أن ذلك سيحدث بشكل منطقي.

الذهب ملاذ آمن

وأكد أن معادلات السوق تقول إن جاذبية الذهب ترتفع باعتبار «ملاذا آمنا» حينما ترتفع معدلات التضخم، وتتراجع قيمة الأموال، لافتا إلى أن كل المؤشرات الحالية تقول إن التضخم لن ينخفض في الوقت الحالي، وهو ما سيدفع الكثيرين من المستثمرين وصناديق الاستثمار إلى البحث عن الذهب مجددا.

واستبعد توفيق أن تنخفض أسعار الذهب حتى إذا رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة، مشيرا إلى أن هناك حالة قلق في الأسواق، وهي التي تعزز من الاتجاه نحو المعدن الأصفر، لحين انكشاف الرؤية ووضوح الصورة أمام المستثمرين، وهو ما سوف يستغرق بعض الوقت، وفقا للمشهد الحالي.