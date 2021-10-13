ارتفاع أسعار الذهب 11 جنيها للجرام في نهاية تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، ارتفاعات كبيرة وصلت إلى نحو 11 جنيهاً في الجرام، مع ارتفاع موجات التضخم خلال الفترة الحالية وسط توقعات بارتفاع جديد خلال الفترة المقبلة.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن أسعار الذهب واصلت الارتفاع على مدار اليوم، وبلغت حصيلة الارتفاعات منذ التعاملات الصباحية حتى الآن نحو 11 جنيها في كل الأنواع تقريباً.

وأضاف «نجيب» لـ«الوطن»، أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل في التعاملات الصباحية أسعار تراوحت بين 760 جنيها إلى 770 جنيها، وارتفعت في التعاملات المسائية لتسجل أسعار تراوحت بين 770 جنيها إلى نحو 782 جنيها تقريباً.

أسعار الذهب في التعاملات المسائية

وتابع «نجيب»، بأن سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفع ليسجل في نهاية التعاملات المسائية أسعار تتراوح بين 891 إلى 894 جنيها، بينما سجل عيار 18 سعرا للجرام ترواح بين 669 جنيها إلى 670 جنيها، في حين سجل جرام الذهب عيار 22 أسعار تراوحت بين 817 جنيها حتى 819 جنيها.

وعلى المستوى العالمي شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 1.83%، وتخطى سعر الأوقية حاجز 1792 دولارا أمريكيا حتى عصر اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة بلومبرج.

الاقتصاد العالمي يتعافى ببطء

ويعيش العالم خلال الفترة الحالية حالة من الارتباك نظرا لارتفاع معدلات التضخم وموجات ركود تضخمي، ما دعا صندوق النقد الدولي للتأكيد على أن تعافي الاقتصاد العالمي لا يزال مستمراً، لكن بوتيرة أقل وأضعف بسبب ارتفاع حالة عدم اليقين، في وقت يشهد العالم تخوفات نتيجة تفشي موجة عدوى جديدة من جائجة كورونا.

وأكد صندوق النقد الدولي في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، الصادر أمس الثلاثاء، أن التصدعات والآثار السلبية التي أحدثها فيروس كورونا ستستمر لفترة أطول، فمن المتوقع أن تترك مظاهر التباعد قصيرة الأجل بصمات دائمة على الأداء متوسط الأجل.

وتوقع الصندوق الدولي أن يحقق الاقتصاد العالمي معدل نمو قدره 5.9 % في نهاية العام الحالي، ينخفض هذا المعدل في نهاية عام 2022 إلى نحو 4.9 % نتيجة استمرار حالة عدم اليقين نتيجة الجائحة العالمية.