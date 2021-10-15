ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. عيار 21 بـ785 جنيها

سجلت أسعار الذهب، اليوم الجمعةن ارتفاعا بقيمة جنيه واحد فقط في محلات الصاغة.

وسجل متوسط سعر الذهب في محلات الصاغة دون مصنعية في مصر، عيار 24 من 895 جنيها إلى 897 جنيها، فيما سجل متوسط سعر الذهب عيار 21 من 783 إلى 785 جنيها، فيما سجل متوسط سعر الذهب عيار 18 ما بين 671 إلى 673 جنيها، بزيادة قدرها جنيها عن تعاملات أمس الخميس.

أسباب ارتفاع الذهب

وكشف واصفي واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، لـ«الوطن»، عن أن أسباب ارتفاع الذهب عالميًا زيادة الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذ استثمار اَمن، وارتفاع بيانات التضخم الأمريكية والتي تجاوزت توقعات الأسواق خلال شهر سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي كعملة استثمارية وانخفاض سعر الفائدة تباطئ النمو الاقتصاد العالمي.

وتوقع واصف، أن تشهد الأسواق موجة ارتفاعات متتالية حتى نهاية العام الجاري 2021، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي مناسب لحفظ الأموال لدى المواطنين عبر الذهب شريطة أن يكون هناك فائض، لكونه أفضل من ادخار العملات، التي تقل قيمتها على المدى البعيد وتخوفًا من تقلبات الأسواق واحتمالية انخفاض الذهب مرة أخرى.

توقعات عن حالة الأسواق بعد قفزات الذهب المتتالية

ومن جهته قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن كل التوقعات تذهب لزيادة أسعار الذهب عالميًا نظرًا لحالة عدم اليقين خلال الفترة المقبلة، موجهًا نصيحة بشراء ما يزيد على الاحتياجات الضرورية للمستثمرين.

وأوضح نجيب، أن ما حدث من ارتفاعات بعد استقرار أسهم في الحد من الطلب على مبيعات المشغولات، لاسيما مع كون الارتفاعات الأخيرة للذهب تعد بقيمة كبيرة، ما جعل عددًا من المتعاملين يفضلون عدم الشراء خلال الفترة الجارية.

ولفت نجيب، إلى أن هذه الزيادات فرضت حالة من التراجع الحاد في مبيعات منتجات السبائك والعملات الذهبية، مع انشغال معظم الأسر بموسم المدارس، وهو ما أسهم في زيادة بطء الإقبال على مبيعات المشغولات.