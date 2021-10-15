العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها في كرداسة.. والتحريات: تتعاطى هيروين

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها في كرداسة، ونقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وكلفت النيابة العامة، المباحث، بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستعجلت الطب الشرعي لإنهاء تقرير الصفة التشريحية.

العثور على جثة السيدة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مأمور قسم شرطة كرداسة بلاغا من مفتش الصحة بالاشتباه في وفاة ربه منزل، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين العثور على جثة المدعوة «أمينة. م. س»، في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين ارتداء المتوفية لكامل ملابسها، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات، وبتفتيش الشقة تبين العثور على سرنجات ومسحوق أبيض اللون يشتبه في كونه ماده مخدرة.

كما تبين وجود آثار في زراعي المتوفية، وكشفت التحريات بأن المتوفية مدمنه لمخدر الهيروين، ورجحت بأن سبب الوفاة هو تعاطي جرعة مخدرات زائدة، وتم تحريز المسحق الأبيض والسرنجات، وعرض المسحوق الأبيض على الطب الشرعي للتحليل وإرسال تقرير بما أسفرت عنه التحاليل.

الطب الشرعي ينتهي من تشريح الجثة

وقال مصدر بالطب الشرعي إنه تم الانتهاء من إجراء الصفة التشريحية لجثة المتوفية أمينه «م. س»، بناء على قرار النيابة العامة لبيان سبب الوفاة.

وأضاف المصدر، أنه تبين من خلال الصفة التشريحية للجثة أنها في العقد الرابع من العمر، وبها آثار ضرب حقن لمخدر الهيروين، موضحا أنه تم أخذ عينات من الجثة وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لبيان سبب الوفاة.