برنامج حياة كريمة يجهز ورشة «محمد» في الشرقية

عرض برنامج «حياة كريمة» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه ياسين الزغبي، قصة الشاب محمد السيد من محافظة الشرقية، الذي تعرض لظروف اقتصادية صعبة، وحاول تحديها ومواجهتها، ولذلك ساعده برنامج «حياة كريمة» على تجهيز ورشة يكسب منها قوت يومه.

يعول 5 أطفال ووالدته

وقال جيرانه في لقاء مع البرنامج إن «محمد» رغم متزوج ولديه 5 أطفال، إلا أنه يكافح ويعول والدته وأسرته، وهو يحاول أن «يطعم أولاده بالحلال، وهو حالة استثنائية لأنه مصاب بشلل أطفال، ما يسبب له ضعفا في الحركة، ولذلك يضطر للضغط على نفسه خاصة أنه يستخدم معدات بدائية الأمر الذي يحتاج إلى مجهود أكثر».

وأضاف أحد الجيران أن الظروف الصعبة التي تعرض لها أثرت على تعليمه لأنه ترك الدراسة، خاصة بعد أن سافر والده إلى العراق ولم يعد مرة أخرى، وتحملت والدته و«محمد» الحمل والمسؤولية، لافتين إلى أن وضع المنزل الذي يعيشون فيه صعب للغاية ويعيشون عيشة غير آدمية، وفي الشتاء يتعرضون للمطر، ورغم كل ذلك فإنه يسعى ويحاول أن يعيش حياة كريمة بمجهوده الفردي.

أهالي القرية: محمد صنايعي شاطر

الشاب الذي عُرف بين أهالي بلده أنه «صنايعي شاطر»، وتعلم «شغل الكاوتش»، لأنها المهنة المناسبة لوضعه الصحي، ومن الصعب عليه أن يعمل في مهنة أخرى، وبالتالي تدرج في المهنة حتى فتح ورشته الخاصة بإمكانيات بسيطة ودون معدات تساعده في العمل، لافتين إلى أنه لو توفرت له معدات ومكان مناسب للعمل فإنه سوف يوفر حياة كريمة لأهله، خاصة أنه يرفض مساعدات أهالي القرية الذين يحبونه كثيرًا لأنه لا يُغضب أحد، ويوافق على العمل في أي وقت، ويقبل أي أجرة يقدمها له الناس مقابل إصلاح سياراتهم.

واستطاع البرنامج توفير المعدات الحديثة اللازمة التي تساعد محمد على عمله، كما دهنوا له المحل الذي يعمل فيه.