رئيس حي طنطا يكشف حقيقة العثور على جماجم بشرية في القمامة: «بلاستيك»

كشف المحاسب عادل داود، رئيس حي أول طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، حقيقة واقعة العثور على بقايا عظام وجماجم بنطاق مقلب قمامة بطريق شوبر الدائري بدائرة الحي.

تفاصيل العثور علي هياكل تعليمية لطلاب كلية الطب بجامعة طنطا

وأوضح رئيس حي أول طنطا في تصريحات لـ«الوطن»: «أن الأهالي عثروا على هيكل تعليمي بلاستيك ألقاه أحد طلاب كلية الطب بجامعة طنطا وليست عظاما بشرية حقيقية».

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بمدينة طنطا تداولوا مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للعثور على جماجم وعظام بشرية ألقاها مجهول في مقلب للقمامة بطريق شوبر.

تفاصيل واقعة اشتباه الأهالي باستخدام هياكل بشرية بأكوام تلال القمامة

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بتلقي شرطة النجدة بلاغًا من أهالي منطقة سوبر يفيد العثور على جماجم وهياكل وعظام بشرية بالقرب من حديقة الطفل بعد كافيه الاستاد.

كما انتقلت الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية لمكان الواقعة لمعرفة المتسبب في ذلك.

وأشار محمد عليوة أحد سكان منطقة طريق شوبر بطنطا إلى أنه حال مروره بجوار مقلب القمامة بالمنطقة المذكورة تم العثور على بقايا عظام وجماجم بشرية وابلغ مركز الشرطة على الفور وإخطار الصحة والنيابة.

حكايات شهود عيان من أهالي منطقة شوبر بطنطا

كما كشف حسين الأشقر أن هذه العظام ميتة منذ 30 سنة تقريبًا ويظهر هذا في شكلها وتحللها، مناشدًا جهات التحقيق بدفن هذه الجثث في مدافن الصدقة بمعرفة الأهالي حيث يتم تكفين هذه الجثث مرة أخرى والصلاة عليهم ودفنهم.

وأشار المواطنين إلى أنه ربما يتورط أحد الأشخاص في حفر أحد القبور واستخرج هذه الجثث وألقى بها في العراء إما بسبب خلافات شخصية أو عائلية أو أن يكون أحدهم قام ببناء منزل على إحدى المقابر، وألقى بهذه العظام في الطريق وهو ما يخالف الشرع وينتهك حرمة الأموات.