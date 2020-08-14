أهالي طنطا عن طبيب الغلابة: "مش هيتكرر تاني.. وهيفضل عايش معانا"

عرض الإعلامي أحمد فايق، خلال حلقة اليوم، من برنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه عبر شاشة "DMC"، تقريرًا تلفزيونيًا عن الدكتور محمد مشالي الملقب بطبيب الغلابة، بعنوان "بالشكر والدعاء.. اسمه على ألسنة أهالي طنطا".

وفي التقرير دعى أهالي طنطا للطبيب الراحل، ذاكرين أنه كان يعالجهم دون مقابل، وقال أحدهم، إن طبيب الغلابة اشترى الآخرة ولم يشتري الدنيا.

وقالت إحدى السيدات: "كان بيدينا العلاج من غير فلوس، ولما يعرف إن المريض غلبان، كان بيرجع له فلوسه".

وقال آخر: "مفيش زيه ولا بديل له، ومش هيتكرر تاني، وهيفضل عايش في ذكرانا مدى الحياة".

وقال أحد المواطنين: "بدوخ عند كل الدكاترة، ومكنتش بخف إلا على إيد دكتور محمد مشالي".

وقال آخر: "من قبل ما يكشف عليّ، كان يعرف عندي إيه، وكنت بخف مباشرة بسببه".