ملخص مسلسل You الموسم الثالث.. «أحداث دموية وهروب»

أطلقت شبكة «نتفليكس»، مسلسل You الموسم الثالث عبر منصتها الإلكترونية خلال الساعات الماضية، بنسب مشاهدات مرتفعة منذ ذلك الوقت وتصدر «تريند» منصات التواصل الاجتماعي بعد الأحداث المشوقة التي شهدتها الحلقات الـ 10 من الموسم الجديد، حتى أن المنصة الشهيرة أعلنت عن تحضيرها لموسم رابع من المسلسل.

مقتل «لاف» وهروب «جو» يثير مشاهدي مسلسل You الموسم الثالث

شهد مسلسل You الموسم الثالث عددا من الأحداث التي أثارت المشاهدين، بدأت بولادة ابن «جو» و«لاف» بعد نجاتهما بأعجوبة من الاتهامات بالقتل، والانتقال إلى ضواحي كاليفورنيا بحثا عن حياة جديدة مستقرة، وانتهت بمقتل «لاف» في نهاية الموسم الثالث، وتزييف موت «جو» حتى يتمكن من الهروب بعيدًا في الليل، ووصف المشاهدين الموسم الجديد باعتباره أكثر المواسم الملتوية في السلسلة الدرامية.

وينتظر جمهور المسلسل إطلاق الموسم الرابع، بالرغم أن منصة «نتفليكس» لم تكشف عن أي تفاصيل خاصة بالموسم الجديد.

من هو «مارك بلوم» الذي تم تكريمه في مسلسل «you»

ومن الأسئلة التي شغلت المشاهدين ظهور تكريم خاص لـ «مارك بلوم»، في المشهد الختامي من الحلقة الأولى للموسم الجديد، مما دفع الكثيرين إلى التساؤل عن علاقته بالعمل، وهو الممثل الذي لعب دور السيد «موني» الأب البديل لـ «جو ويلبرج» ضمن أحداث الموسم الأول، وكان هذا واحد من الأدوار العديدة التي قدمها خلال مسيرته الفنية.

على الرغم من أن الممثل الراحل لم يظهر سوي في أربع حلقات من «You»، إلا أن شخصيته تركت تأثيرًا دائمًا على العرض وفي تشكيل شخصية «جو» ضمن الأحداث.

وجاء تكريم مارك بلوم بعد وفاته في مارس 2020 بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد عن عمر يناهز 69 عامًا، وهكذا تم تصميم بطاقة العنوان في نهاية العرض تكريمًا له ووسيلة لتخليد ذكرى الممثل الراحل.