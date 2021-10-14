«نتفليكس» تكشف تفاصيل الجزء الرابع من مسلسل You

كشفت الشركة الأمريكية نتفليكس، عن طرحها موسم رابع من المسلسل الشهير You، الذي نال إعجاب الجماهير، وتصدر التريند أكثر من مر ة، وذلك قبل ساعات من طرح الموسم الثالث، وكانت الشركة أعلنت منذ فترة بداية عرض الجزء الثالث من المسلسل يوم 15 أكتوبر الجاري.

«نتفلكس» تشوق جمهورها للجزء الرابع من you

ونشر الموقع الرسمي لـ «نتفليكس» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فيديو خاص بمسلسل You، وعلقت على الفيديو: «مرحبًا لقد تم تجديد مسلسل You لموسم رابع، نراكم قريبًا»، هذا ما اكتفت به الشركة في إعلانها أن تشوق جمهورها إلى العمل الجديد، إذ لم تكشف عن أي تفاصيل أخرى.

Hello, you.



For you, YOU has been renewed for Season 4! See you soon. pic.twitter.com/mIqXwvUDIl — Netflix (@netflix) October 13, 2021

وكان المسلسل طُرح الجزء الأول والثاني منه منذ عامين يوم 26 ديسمبر عام 2019، وانتهت أحداث الجزئين بانتقال جو جولدبرج وصديقته لاف من مدينتهما، للاستقرار في مادري ليندا بشمال كاليفورنيا، وبدء حياة جديدة معًا.

أحداث الجزء الثالث من مسلسل you

وتدور أحداث الموسم الثالث من المسلسل خلال 10 حلقات، وستصل مدة الحلقات إلى 45 دقيقة، وسوف يحكي الجزء الجديد من العمل حول جو جولدبرج بعد أن انتقل للعيش مع صديقته الأخيرة إلى منطقة أخرى، ثم يعود مجددًا إلى ممارسة عادته فى استدراج الفتيات.

ويستند مسلسل You إلى رواية باسم «You and Hidden Bodies، للكاتبة كارولين كيبنس، وهو من بطولة بن بادجلى، إليزابيث ليل، أمبير تشايلدرز، لوكا بادوفان، نيكول كانج، تشارلي بارنيت، زاك شيرى، أدوين براون، إخراج ديفيد لانزنبرج.

سكوت مايكل ينضم إلى مسللس you

يذكر أن الفنان سكوت مايكل فوستر، انضم مؤخرًا إلى الموسم الثالث من المسلسل، وأنه سوف يجسد دور رايان، وهو أحد المراسلين المحليين، تغلب على تاريخ من الإدمان، ولديه أسرار، بما فى ذلك سلوك متحكم يحتفظ به لأولئك الأقرب إليه وأى شخص يعترض طريقه.