«نتفليكس» تكشف تفاصيل الجزء الرابع من مسلسل You

كشفت الشركة الأمريكية نتفليكس، عن طرحها موسم رابع من المسلسل الشهير You، الذي نال إعجاب الجماهير، وتصدر التريند أكثر من مر ة، وذلك قبل ساعات من طرح الموسم الثالث، وكانت الشركة أعلنت منذ فترة بداية عرض الجزء الثالث من المسلسل يوم 15 أكتوبر الجاري.

ونشر الموقع الرسمي لـ «نتفليكس» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فيديو خاص بمسلسل You، وعلقت على الفيديو: «مرحبًا لقد تم تجديد مسلسل You لموسم رابع، نراكم قريبًا»، هذا ما اكتفت به الشركة في إعلانها أن تشوق جمهورها إلى العمل الجديد، إذ لم تكشف عن أي تفاصيل أخرى.

Hello, you.



For you, YOU has been renewed for Season 4! See you soon. pic.twitter.com/mIqXwvUDIl