«البريد»: شهدنا إقبالا كثيفا من المواطنين لتسديد مصروفات المدارس

قال عبده علوان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق، إن الهيئة قررت فتح أبواب مكاتبها أمام أولياء الأمور الراغبين في تسديد المصروفات المدرسية لأبنائهم على مستوى الجمهورية بواقع 500 مكتب بريد، فتحت أبوابها أمام المواطنين من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 5 مساءً.

علوان: إقبال متوسط من أولياء الأمور في بداية اليوم

وأضاف «علوان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الجمعة، أن إقبال أولياء الأمور في بداية اليوم قد شهد توافدا متوسطا، ولكن وبعد صلاة الجمعة شهدت كل المكاتب إقبالا كبيرا من المواطنين لدفع المصروفات المدرسية.

علوان: الهيئة المعنية الأولى بتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين

ولفت إلى أن الهيئة القومية للبريد تفتح أبوابها للمواطنين خلال وجود أزمة ما تتعلق بالتحصيل للخدمات، حيث إن الهيئة باتت المعنية الأولى بتقديم كل الخدمات الحكومية للمواطنين بوحداتها المختلفة.

وأوضح أن الهيئة تقدم خدماتها الـ1.2 مليون مواطن يوميا في 4100 فرع لها على مستوى الجمهورية، وبها 20 مليون حساب للعملاء، «عدد الوافدين على مكاتب الهيئة يزيد خاصة في أيام صرف المعاشات، ولدينا حاليا 751 ماكينة متنقلة، وسنستعين بألف ماكينة خلال الأشهر القليلة المقبلة».

وأكد أن الهيئة تقدم خدماتها المالية والحكومية والمجتمعية والخدمات البريدية للمواطنين، بخلاف استحداث وتنسيق مع وزارة الاتصالات لفتح المكاتب أكبر لخدمة مصر الرقمية، «نقدم كل الخدمات على البوابة من خلال مكاتب البريد، ونسقنا مع المؤسسات للتنسيق مع أصحاب المهن عبر منح القروض لهم من خلال منافذ البريد المصري».