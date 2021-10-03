محافظ الشرقية يتابع خطة تطوير البريد المصري

التقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية ، عادل عايش رئيس مناطق بريد شرق الدلتا، في حضور الأستاذ ياسر عبد المنعم مدير عام منطقة بريد الشرقية لبحث وتعزيز سُبل التعاون بين الهيئة القومية للبريد والمحافظة لتقديم خدمات بريدية متميزة لمواطني الشرقية.

خطة التطوير الشاملة التي ينفذها البريد المصري

استعرض عادل عايش رئيس مناطق بريد شرق الدلتا خطة التطوير الشاملة التي ينفذها البريد المصري لتطوير مختلف القطاعات بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أنه من المقرر خلال الأيام المقبلة افتتاح 4 مكاتب بريد تابعة للإدارة العامة لمنطقة جنوب الشرقية بقرى «منشأة السلام ببلبيس - كفر علي غالي بمنيا القمح – كفر أبو طاحون بالقنايات – الحوض الطويل بمنيا القمح»، وكذلك افتتاح 4 مكاتب بريد جديدة تابعة للإدارة العامة لبريد شمال الشرقية بقرى «النحاسين 1 والزاوية الحمراء وعرب شمس بفاقوس – كفر الشوبكي بأبو كبير»؛ تنفيذًا لخطة التوسع في نشر منافذ البريد، وذلك بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة حتى يحصل كلُّ مواطن على جميع الخدمات البريدية بشكل لائق ومُيَسَّر.

تطبيق منظومة التحول الرقمي

وأضاف رئيس مناطق بريد شرق الدلتا أنه تنفيذًا لإستراتيجية الدولة نحو تطبيق منظومة التحول الرقمي وتطبيقاً لمبادرة الشمول المالي تم إصدار كارت ميزة، وكذلك تفعيل خدمة السيارة المتنقلة المزودة بماكينات ATM للوصول لأكبر عدد من المواطنين بالأماكن البعيدة وتيسيراً عليهم للحصول على الخدمات المالية والبريدية التي يقدمها البريد المصري.

تطوير مكاتب البريد ونمذجتها

أشاد محافظ الشرقية بالمجهود الذي يقوم به مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد في تطوير المكاتب ونمذجتها داخل المحافظة بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات التي يقدمها البريد بكل سهولة ويسر، مشيرًا إلى مكانة مكاتب البريد لدى مواطني المحافظة وخاصة أهالي القرى لثقتهم في التعامل مع مكاتب البريد والحصول على الخدمات المختلفة.

وخلال اللقاء طالب المحافظ بضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة التوسع في منافذ البريد بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للوصول إلى جميع فئات المجتمع، لافتًا إلى أن المحافظة على استعداد لتوفير أماكن لمنافذ البريد بالمجمعات الخدمية المقامة لتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.

وفي نهاية اللقاء، أهدى رئيس مناطق بريد شرق الدلتا درع الهيئة القومية للبريد المصري لمحافظ الشرقية تقديرًا لمجهوداته في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعاونه المثمر والبناء مع الهيئة لتحسين مستوى الخدمات البريدية المقدمة لأبناء المحافظة.