لبلبة تكشف تفاصيل سقوطها في مهرجان الجونة السينمائي: البطانة السبب

سقطت الفنانة لبلبة على خشبة مسرح مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس الخميس، في حفل الافتتاح الخاص بالدورة الخامسة خلال إلقائها كلمة عن الفنان سمير غانم، ولم تتمالك نفسها من البكاء وخلال نزولها من على المسرح سقطت؛ كاشفة أن البطانة السبب.

البطانة السبب في سقوط لبلبة بمهرجان الجونة

وطمأنت الفنانة لبلبة جمهورها من خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن» بعد سقوطها في مهرجان الجونة السينمائي، وكشفت بأن البطانة السبب، قائلة: «متوقعتش كل اللى حصل أنا مكنتش عارفة أنهم هيضلموا المسرح وكنت فاكره أني هقول كلمة عن الفنان سمير غانم وهنزل أقعد مكاني».

وتابعت لبلبة: «بس اللي حصل إن أول ما خلصت كلمتي عن الفنان العظيم سمير غانم وحاولت أمسك نفسي من البكاء بالعافية فجأة ضلموا المسرح عشان الراقصين يطلعوا».

وأضافت: «المسرح أصبح ضلمة ومليان راقصين وأسلاك على الأرض وأنا نازلة على السلم بطانة الفستان لفت على رجلي حاولت أعدلها برجلي لفت أكتر ففيه حركة كنت متعلماها في الباليه زمان أني أنزل على ركبتي عشان مقعش وفعلا عملتها وأول ما عملتها افتكروني وقعت فجريوا عليا».

أحمد السقا وهند صبري قلقان على لبلبة

وطمأنت الفنانة لبلبة جمهورها عليها مؤكدة أنها بصحة جيدة ولم يحدث معها أي شيء قائلة: «رجلي كويسة مفيش فيها أي حاجة لأن مسبتش نفسي أقع، ولكن حسيت أد ايه الناس بتحبني».

وتابعت أن الفنان أحمد السقا وهند صبري عندما علما بسقوطها ذهبا إليها فورا، ولكنهما وجداها بخير فضحكا وشكرتهما على قلقهما عليها.