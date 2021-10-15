سعر رحلات «نايل كروز» إلى الأقصر وأسوان بالتعاون مع الشباب والرياضة

مع أجواء الخريف وقرب قدوم فصل الشتاء، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انطلاق 4 أفواج جديدة إلى محافظتي الأقصر وأسوان، أيام 3 - 7- 11 ـ 15 نوفمبر المقبل.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عن انطلاق رحلات نايل كروز ضمن مبادرة اكتشف مصر من خلال الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية، من أجل اطلاع الشباب على جمال النيل والطبيعة على ضفافه، وذلك عن طريق السفر بباخرة نيلية فندقية.

تفاصيل رحلات نايل كروز إلى الأقصر وأسوان

وتوفر الوزارة الانتقالات للمشتركين، ويحق لمسئولي هيئة الإشراف التغيير في أماكن المشتركين طبقا لظروف كل عربة قطار أو باص يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ.

ويحق للوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة طبقا لتوجيهات مسئولي هيئة الإشراف طبقا للأوضاع الاستثنائية الراهنة.

كما تتضمن الرحلة، زيارة كافة المعالم السياحية والأثرية الشهيرة مثل «معبد الأقصر والكرنك وحتشبسوت والقرية النوبية وإدفو».

وتشمل الرحلة الإقامة والوجبات «الإفطار والغذاء والعشاء» اوبن بوفيه، والمزارات والإرشاد وبرامج ترفيهيه وحفلات وقت الإبحار، والانتقالات الداخلية بأوتوبيسات مكيفه حديثة.‏

ويضم البرنامج الخدمات التالية: السفر بالقطار vip درجة تانية مكيف للذهاب والعودة، الانتقالات وتنفيذ المزارات السياحية طول فترة الرحلة بأوتوبيسات مكيفة حديثة شاملة المرشدين والمرافقين للمجموعات، وتقديم الوجبات على الباخرة السياحية «فطار - غذاء - عشاء».

قيمة الاشتراك في رحلات نايل كروز

وتبلغ قيمة الاشتراك في الرحلة 2000 جنيه نظير الإقامة كاملة بــ «الإفطار، والغداء، والعشاء»، والمزارات المجانية والانتقالات خارجي وداخلي، ولا تشمل قيمة أي مزارات إضافية خارج البرنامج المذكور.

وتصل قيمة الاشتراك تحت 6 سنين إلى 600 جنيه للطفل الواحد مخصص له مكان بالقطار بمعرفة الشركة، والطفل الثاني خصم 50% من إجمالي قيمة الاشتراك لفوق السن 2600 جنيه.

الاشتراك في رحلات شباب والرياضة

يتم الاشتراك من خلال التوجه إلى مقر وزارة الشباب والرياضة بشارع 26 يوليو أمام البوابة الرئيسية لنادى الزمالك ميدان سفنكس الجيزة‏، وإحضار البطاقة الشخصية وصورة منها.

كما يمكن الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة المنفذة للرحلات.