تفاصيل رحلات «الشباب والرياضة» إلى شرم الشيخ وكيفية الحجز

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن استمرار تواصل فعاليات برنامج «اعرف بلدك» إلى مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 11 لـ 15 أكتوبر الجاري، بمشاركة 47 مشاركًا ومشاركة من 4 محافظات هي الشرقية والدقهلية وقنا وأسوان.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الاشتراك في رحلات الشباب والرياضة إلى شرم الشيخ، وفقًا لما أعلنته الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على النحو التالي:

رحلات «اعرف بلدك» إلى شرم الشيخ

مدة الفوج خمسة أيام بأربع ليالِ.

- رسم الاشتراك 800 جنيه من كل مشارك.

- التجمع من أمام مبنى وزارة الشباب والرياضة.

- تتراوح المرحلة العمرية: من 18 لـ40 عامًا، ويمنع نهائيا اصطحاب الأطفال والأسر نهائيا.

- استقبال الرحلات على وجبة العشاء والمغادرة عقب وجبة الإفطار.

- الحجز للرحلة لمن يرغب المشاركة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة «بوابة مصر للشباب والرياضة».

- يسجل الشاب بياناته الشخصية من واقع بطاقة الرقم القومي على الموقع الإلكتروني من خلال الضغط على هذا الرابط.

- توجه لمديرية الشباب والرياضة، طبقًا لبياناته الشخصية الموجودة ببطاقة الرقم القومي، ويسدد قيمة الاشتراك بمديرية الشباب والرياضة «إدارة الشباب» وتكون الأولوية بأسبقية الدفع وليس التسجيل فقط.

- يمنع التبديل نهائيًا، أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- في حالة ثبوت عدم صحة البيانات يجري ترحيل المشارك فورًا دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- وتكون الإقامة والإعاشة بشرم الشيخ بفندق «تيوليب إن».

- الانتقالات ذهابًا وعودة (أتوبيسات مكيفة).

- يتحمل المشارك قيمة البرنامج السياحي.

طريقة التسجيل في رحلات «اعرف بلدك»

الدخول على موقع الوزارة وكتابة بياناتك الشخصية، ويجب التأكد من صحة البيانات قبل الحفظ، حيث لا يمكن تعديلها فيما بعد.

- انقر على خيار «رحلات اعرف بلدك 2021»، ثم اختر المدينة.

-اكتب البيانات الأساسية الخاصة بالرقم القومي والاسم الرباعي، والمحافظة والنوع والفوج والحالة الاجتماعية.

- حدد بيانات التواصل الخاصة برقم الهاتف وعنوان السكن الخاص بك.

- حدد المؤهل الدراسي والجامعة الخاصة بالمتقدم، والوظيفة وجهة العمل إذا كان المتقدم يعمل، ثم الضغط على تأكيد الطلب ثم الضغط على «حفظ»، على أن يسدد الراغب في الاشتراك قيمة الاشتراك بمديرية الشباب التابع لها محل الإقامة المدون بالبطاقة الشخصية، إذ يتم تأكيد الاشتراك بأسبقية الدفع.