أم تكشف تفاصيل مرض ابنها بـ الشيخوخة المبكرة.. «فيديو»

استضاف الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، اليوم الجمعة، الطفل «زين» الذي يعاني من مرض نادر يسمى البروجيريا أو «الشيخوخة المبكرة»، ودخوله أول يوم في المدرسة.

بعد عناء سنوات.. «زين» يواجه المرض بالأمل ويلتحق بالمدرسة

وروت دينا محمد علي، والدة الطفل، قصة اكتشاف مرض ابنها، قائلة إن «زين» مصاب بمصر يسمى «البروجيريا» أو الشيخوخة المبكرة، حيث إنه وُلد طفلا طبيعيا للغاية، حتى ثبت وزنه، فلجأت للأطباء ظنا منها بأن المشكلة تكمن في نوع اللبن أو سوء التغذية، ولكن تبين عدم صحة ذلك، وتغير شكله بشكل مستمر، وظهر ذلك بوضوح بعد عام من ولادته، بالرغم من أنها لاحظ هذه التغيرات بعد 6 أشهر من الولادة.

وأضافت «دينا»، خلال استضافتها بالبرنامج، أن إحدى صديقاتها بالصدفة خلال بحثها في «إنستجرام» وجدت أطفالا يشبهون «زين»، ووجدت أنهم مصابون بمرض «البروجيريا»، وهو مرض فظيع، فترددت في إخبار والدة «زين»، ولكن في النهاية أخبرتها، متابعة: «عندما علمت لم أصدق وانهرت، ولجأت للطبيب الخاص بابني فقال لي بالفعل كنت أشك في هذا المرض ولكن هي حالة واحدة لكل 8 ملايين».

وتابعت: «أن هذا المرض ليس له علاج، وبعد البحث وجدت أن هناك مؤسسة في الولايات المتحدة تتعامل مع مثل هذه الحالات وتعطي أدوية لدعم القلب والشرايين لمرضى البروجيريا لكنه ليس علاج، وبالرغم من تحذيرات المحيطين نظرا لأنه تجارب، لكن أعطيت الدواء لابني منذ عامين ولم يحدث أي ردات فعل كبيرة».

زين: معايا ورق كتير عشان أرسم في المدرسة

وبكلمات مقتضبة حكى الطفل زين يومه الأول في المدرسة، قائلا: «باكل في المدرسة وبرسم في المدرسة، ومعايا ورق كتير في المدرسة عشان أرسم».