من هو الدكتور فوزي فهمي؟.. «الأب الروحي لأجيال من المبدعين»

من هو الدكتور فوزي فهمي؟ سؤال شغل مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بعد حالة الحزن التي انتشرت عليها بين أصدقائه وتلاميذه، نتيجة رحيله عمر ناهز 83 عاما، صباح اليوم، خاصة بسبب الدور المهم الذي لعبه في تشكيل وجدان قطاع كبير من محبي الفنون من خلال إسهاماته المتعددة.

أكاديمي مؤلف ومترجم.. من هو الدكتور فوزي فهمي؟

لا تكفي السطور القليلة للإجابة عن سؤال من هو الدكتور فوزي فهمي، حيث يعتبر الراحل من أهم أعمدة الثقافة المصرية، إذ شغل منصب رئيس أكاديمية الفنون بالإضافة إلى عدد من المناصب الهامة داخل أروقة الوزارة من بينها عميد المعهد العالي للنقد الفني، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالإضافة إلى المركز القومي لثقافة الطفل، وكان له إسهامات عديدة في مجال الثقافة بداية من إطلاق مهرجان المسرح التجريبي، وإثراء الحركة المسرحية بالكتابة والنقد والترجمة.

الثقافة المصرية تنعى رحيل فوزي فهمي: صاحب علامة بارزة

ونعى عدد كبير من المؤسسات الثقافية والمثقفين رحيل فوزي فهمي، من بينها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، التي قالت في بيان صحفي، اليوم، «الراحل كان بمثابة الأب والمعلم والصديق لأجيال من المبدعين، وترك علامات بارزة في مجال المسرح والنقد»، بينما وصف البيان الصادر عن الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، الدكتور فوزي فهمي بـ «الأب الروحي» للعديد من الأكاديميين والباحثين المسرحيين.

ونعى الروائي إبراهيم عبد المجيد عبر حسابه على «تويتر»، الكاتب الراحل قائلا: «فقدنا اليوم كاتب المسرح الكبير والأستاذ ورئيس اكاديمية الفنون الأسبق والمثقف والصديق الكبير الدكتور فوزي فهمي.. خالص العزاء لزوجته الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة ولأسرته وللثقافة المصرية»، بينما قالت الفنانة ندى بسوني، عبر حسابها على «تويتر»: «بمزيد من الحزن والأسى أنعى أستاذي الدكتور فوزي فهمي رئيس أكاديمية الفنون الأسبق.. خالص التعازي للأسرة والعائلة».