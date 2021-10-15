وفاة فوزي فهمي رئيس أكاديمية الفنون الأسبق

أعلن الفنان خالد سرحان، وفاة الدكتور فوزي فهمي، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، صباح اليوم الجمعة، داعيًا الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، إذ كان يعتبره بمثابة الأب والمُعلم بالنسبة له.

وكتب خالد سرحان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «توفي إلى رحمة الله تعالى الدكتور والمعلم والأب الدكتور فوزي فهمي، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وخالص العزاء لزوجته الإعلامية ميرفت سلامة ولكل أسرته الكريمة».

جنازة رئيس أكاديمية الفنون الأسبق

ومن المُقرر أنّ يُشيع جنازة الدكتور فوزي فهمي، عقب صلاح العصر من مسجد السيدة نفيسة، بينما يوارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة في المقطم.

وتستقبل أسرة الدكتور فوزي فهمي، العزاء في الفقيد، يوم الأحد المُقبل، بعد صلاة المغرب، بمسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر.

وزيرة الثقافة تنعى الدكتور فوزي فهمي

ونعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الكاتب والروائي الكبير الدكتور فوزي فهمي، عضو المجلس الأعلى للثقافة والرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون، والذي غيبه الموت صباح اليوم الجمعة 15 أكتوبر عن عمر ناهز 83 عاما.

وقالت «عبدالدايم» إن الثقافة في مصر والوطن العربي فقدت أحد أعمدتها، وأن الراحل مثل الأب والمعلم والصديق لأجيال من المبدعين، وتتلمذ على يديه الكثير منهم، مؤكدة أنه ترك علامات بارزة في مجال المسرح والنقد، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

معلومات عن فوزي فهمي

يذكر أن الدكتور فوزي فهمي مواليد عام 1938، حاصل على درجة دكتوراه في علوم المسرح، وبكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الدراما، وهو عضو المجلس الأعلى للثقافة، وشغل العديد من المناصب بوزارة الثقافة، منها وكيلاً للوزارة، ورئيسا للمركز القومي لثفافة الطفل، كما كان أستاذ في أكاديمية الفنون، ثم نائبا للرئيس، ثم رئيسا للأكاديمية، وتولى منصب عميد معهد النقد الفني، وعميد معهد العالي للفنون المسرحية، ومن مؤلفاته المسرحية عودة الغائب، الفارس والأسيرة ولعبة السلطان، كما ترجم 100 كتاب للطفل.