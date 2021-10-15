البيت الفني للمسرح ينعى الدكتور فوزي فهمي

نعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين به، الكاتب والأكاديمي الدكتور فوزي فهمي، الذي وافته المنية منذ قليل، بعد مشوار كبير من الكتابات والمؤلفات والمشروعات الثقافية.

وقال البيت الفني للمسرح في بيان له، إن الراحل الدكتور فوزي فهمي كان الأب الروحي للعديد من الاكاديميين والباحثين المسرحيين في مصر والعالم، وأضاف بكتاباته للمكتبة المسرحية العربية العديد من الكتب والأبحاث، كما كان مؤلفا مسرحيا مميزا، ومن أشهر أعماله «عودة الغائب»، و«الفارس والأميرة».

مناصب شغلها الراحل

ووفقًا لبيان البيت الفني للمسرح، شغل الراحل العديد من المناصب، منها عميد المعهد العالي للنقد الفني، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، رئيس أكاديمية الفنون، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، وأشرف على تنفيذ العديد من المشروعات الثقافية التي كان لها بالغ الأثر على وعي وثقافة المصريين، أهمها ترجمة 100 كتاب للطفل، وإنشاء الحديقة الثقافية بالسيدة زينب.