الإسكندرية تستعد لذروة الموجة الرابعة من «كورونا» بـ166 عيادة لتلقي اللقاح

مع بدء الاستعداد لذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وتحويل مستشفى العجمي العام غرب الإسكندرية إلى غرف عزل لمصابي فيروس كورونا، ومع تشديدات وزارة الصحة على ضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كأحد الإجراءات الاحترازية في الموجة الرابعة، تستعرض «الوطن» أماكن الحصول على لقاح كورونا في محافظة الإسكندرية من أجل مساعدة أهالي المدينة في أخذ اللقاح قبل بدء ذروة الموجة.

عيادات تلقي لقاح كورونا في الإسكندرية

تضم محافظة الإسكندرية 166 عيادة لاستقبال المواطنين لتلقي لقاح كورونا، موزعة على أحياء المدينة الساحلسة بداية من شرق ووسط وغرب، حيث توجد 102 عيادة في أرض مدينة البعوث الإسلامية، وهي أكبر مركز لتلقي لقاح كورونا في المدينة.

كما يوجد 64 عيادة موزعة على أحياء مدينة الإسكندرية من أجل تطعيم المواطنين يومياً واستقبالهم من الساعه 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً، من بين هذه العيادات عيادة الحرمين وهي واحدة من العيادات الكبيرة وعيادة سموحة وعيادة كوم الشقافة.

مدينة البعوث الإسلامية في الإسكندرية

وتعد أرض البعوث الإسلامية من أهم وأكبر مراكز استقبال المواطنين لتلقي لقاح كورونا حيث يتمكن كافة الأشخاص غير المسجلين تسجيل المواطنين في أرض البعوث الإسلامية لغير المسجلين على موقع الوزارة، والحصول على اللقاح في نفس الوقت إضافة إلى من مسجل ولم يصل إليه رسالة من الممكن الحصول على اللقاح في أرض البعوث، إضافة إلى أماكن الانتظار الواسعة التي تراعي التباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.