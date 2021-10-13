الصين تختبر 200 ألف عينة لتتبع أصل فيروس كورونا بعد عامين من انتشاره

تعتزم الصين اختبار عشرات الآلاف من عينات دم سكان مدينة «ووهان» والتي ظهرت فيها أولى حالات الإصابة بالفيروس وذلك كجزء من تحقيق موسع لتتبع أصل فيروس كورونا، خاصة مع مع استمرار الاتهامات للصين بأنها السبب في تفشى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

الصين تعتزم اختبار 200 ألف عينة دم لتتبع أصل كورونا

وأوضح مسؤول صيني، أن السلطات تنوى اختبار نحو 200 ألف عينة محفوظة في بنك الدم الخاص بمدينة ووهان، فضلا عن عينات تعود إلى الأشهر الأخيرة من عام 2019 وقت بدء انتشار الفيروس في الصين.

وتلجأ الصين لتحليل عينات الدم بناء على توصيات من محققي منظمة الصحة العالمية، الذين يعتقدون أن تحليل الدم من الممكن أن يكون مصدرا مهما لمعلومات رئيسية، قد تساعد في تحديد كيف ومتى وأين انتقل الفيروس إلى البشر لأول مرة وفقا لما نقلته قناة العربية عن «سى إن إن الأمريكية».

فيما يشير خبراء صحيون، إلى أن عينات الدم إذا كانت محفوظة بشكل صحيح، يمكن أن تحتوي على علامات حاسمة لأول أجسام مضادة صنعها البشر ضد المرض.

وقال «يانتشونج هوانج» كبير زملاء منظمة الصحة العالمية في مجلس العلاقات الخارجية الصينية: «هذا يوفر أقرب ما رأيناه من عينات لمساعدتنا على فهم توقيت تفشي المرض».

فيما ارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد عالميا إلى 238 مليون و704 آلاف و794 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس عالميا 4 مليون و865 ألف و625 وفاة وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

ارتفاع إصابات كورونا عالميا إلى 238 مليون و704 آلاف حالة

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قال مساء أمس، إن جائحة كورونا دفعت أكثر من 100 مليون شخص حول العالم الى هاوية الفقر، وخلفت نحو 4 مليارات آخرين بدون تأمين اجتماعي أو رعاية صحية أو دخل، قائلا أمام لجنة تابعة لصندوق النقد الدولي إن التضامن العالمي «غير موجود عمليا» وأن من يعيشون في دول النزاعات وكذلك البلدان الفقيرة هم الأكثر معاناة.