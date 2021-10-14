مترو الأنفاق: تطعيم 1289 عاملا بلقاح فيروس كورونا

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن تطعيم جميع العاملين بالشركة بلقاح فيروس كورونا، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم تشغيل جميع موظفي الدولة إلا بعد تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا وبتعليمات وتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.

وقام المهندس علي الفضالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدعم الفني، بتكليف أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، بتكليف فريق عمل العلاقات العامة بالتنسيق مع فريق العمل التابع لوزارة الصحة ومديرية الصحة بمحافظة القليوبية والإدارة الطبية بشركة مترو الانفاق، بعمل قوافل داخل المحطات وورش الصيانة بالخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، وذلك لتسجيل وتلقي جميع العاملين بالشركة اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقامت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة وبالتعاون مع الدكتور خالد عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية على مدار أسبوع بتسجيل وتطعيم عدد 1289، موظفا وموظفة بالشركة، وذلك داخل المبنى الإداري بحمامات القبة ومبنى رمسيس كومبلكس، وورش شبرا الخيمة ومحطة شبرا الخيمة بالخط الثاني ومحطة المرج الجديدة بالخط الأول.

وأكدت الشركة فى بيان عاجل لها اليوم، أنه سيتم الاستمرار فى العمل على تسجيل وتطعيم جميع العاملين بجميع المحطات وورش الصيانة بالخطين الأول والثاني على مدار الأيام القادمة لحين الانتهاء من تلقى جميع العاملين لقاح فيروس كورونا.

وقال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن الشركة تواصل العمل على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحاً أن الشركة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الركاب منذ ظهور الجائحة.

وأوضح عبد الهادي، أن جميع القطارات يتم تعقيمها قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، منوهاً إلى أن الشركة تقوم بتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.