دراسة فرنسية: التطعيم يقلل خطر الوفاة جراء فيروس كورونا بنسبة 90%

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات الوضع الحالي لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية وعلى المستوى العالميّ، وجهود تلقي المواطنين للقاحات المضادة للفيروس، وموقف تصنيعها محليًا.

زايد: الاتفاق بين شركتي سينوفاك وفاكسيرا على زيادة توريدات المادة الخام لعام 2023

تناولت وزيرة الصحة والسكان موقف التصنيع المحلي للقاح سينوفاك بمصانع فاكسيرا، مستعرضة نتائج المفاوضات لتحقيق التعاون بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات خلال عام 2022، مؤكدة أنه تمت الموافقة على زيادة توريدات المادة الخام لعام 2023 بالكمية المطلوبة والتي تكفى لتصنيع 250 مليون جرعة، إلى جانب فتح قائمة التصدير لفاكسيرا مع التوافق على السياسة السعرية.

وتابعت الوزيرة، أنه تمت الموافقة على بدء إجراءات نقل تكنولوجيا التصنيع وسفر أول فريق من فاكسيرا لقضاء شهر بالمصنع، بالإضافة إلى ارسال وفد تقني من سينوفاك مماثل لتدريب الكوادر المصرية على الخطوات التقنية لنشر التكنولوجيا.

وتابعت زايد، أن الوزارة ستبدأ مرحلة تفاوضية جادة يتم فيها مناقشة تفاصيل إجراء توأمة بين سينوفاك وفاكسيرا في أنتاج لقاحات إضافية بخلاف الكورونا، بالإضافة إلى إرسال وفد خلال أسبوعين لمعاينة موقع أكتوبر، واقتراح دراسة بتسليم أحد المباني لشركة سينوفاك لإنشاء منطقة تصنيع متكاملة لتصنيع لقاحات ذات فرص تسويقية في أفريقيا والشرق الاوسط.

وناقشت زايد، موقف توفير لقاح فيروس كورونا، من خلال التعاقد والتوريد، مشيرة إلى أنه تم توفير نحو 60.5 مليون جرعة من لقاحات: «استرازينيكا، وساينوفاك، وساينوفارم، وسبوتنك، وجونسون، وفايزر».

خطة للتوسع في مراكز تلقي اللقاحات ليصل عددها إلى 2002 مركز

وأشارت زايد، إلى أن هناك خطة للتوسع في مراكز تلقى اللقاحات لتشمل جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان بحيث يصل عددها إلى 2002 مركز، مع أتباع إجراءات تحد من دخول المرضى إلى المستشفيات أو أي هيئة تابعة لوزارة الصحة دون إظهار ما يفيد بتلقي اللقاح أو التوجيه بتلقي اللقاح، ووضع آلية لحث أولياء الأمور على تلقى اللقاح حفاظاً على صحة الأطفال بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت وزيرة الصحة أن إجمالي الجرعات المُقدمة للمواطنين بلغ 23 مليون و376 ألف و990 جرعة، تتوزع 15 مليون و132 ألف و679 للجرعة الأولى، و8 مليون و244 ألف و311 للجرعة الثانية.

وأكدت وزيرة الصحة، أن عدد من تلقوا التطعيم من الجهاز الإداري للدولة اعتبارا من 22 أغسطس الماضي، حتى الآن، بلغ نحو 3.3 مليون شخص، كما تم تطعيم 1.2 مليون شخص ينتمي لمنظومة التعليم العالي، ونحو مليون شخص ينتمي لمنظومة التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في التطعيم لهذه الفئات المستهدفة للحفاظ على العملية التعليمية بكافة مراحلها، موضحة أن العدد المتبقي المسجل لتلقي اللقاح حاليًا حوالي مليون و200 ألف و جار العمل على الانتهاء منه في خلال أسبوع.

دراسة فرنسية التطعيم يقلل الوفاة ودخول المستشفى جراء كورونا بنسبة 90 %

ولفتت وزيرة الصحة، إلى نتائج دراسة فرنسية هي الأكبر من نوعها حتى الآن، والتي أجريت على 22.6 مليون شخص فوق سن الخمسين، لتشير إلى أن التطعيم يقلل من خطر الوفاة أو دخول المستشفى جراء فيروس كورونا بنسبة 90٪، حيث أظهرت الدراسة أن اللقاحات مهما كان نوعها قللت من خطر الأعراض الخطيرة والوفاة، كما ساهمت كثيراً في الوقاية من أسوأ آثار لسلالة الفيروس الأكثر انتشاراً وهي «الدلتا».

وتطرقت وزيرة الصحة، إلى ما ذكره تقرير منطمة الصحة العالمية من أن تدريب الفرق الطبية شكل أحد الوسائل الأساسية التي أدت إلى التغيير السلوكي الإيجابي أثناء الجائحة في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن مصر قامت بتدريب ما يقارب من 100 ألف من الفرق الطبية منذ يناير 2021 من خلال المنصة التعليمية لمنظمة الصحة العالمية WHO.

وأكدت زايد، أن أكثر من 125 دولة حاليًا تقوم بالمراقبة الدورية لأمراض الجهاز التنفسي من خلال النظام العالمي لترصد الإنفلونزا والاستجابة لها (GISRS)، مضيفة أن مصر تعتبر من الدول التي تستخدم هذا النظام العالمي للترصد الوبائي، وتدمجه بنظام ترصد فيروس كورونا، كما تمتلك مصر عدداً من المعامل ذات القدرات المختبرية العالمية (EQA) والتي يصل عددها إلى نحو 100 معمل.

اعتماد الحكومة البريطانية باعتماد شهادات لقاح كورونا

وأوضحت وزيرة الصحة، أن الحكومة البريطانية قررت باعتماد شهادات لقاح فيروس الكورونا للمسافرين من مصر للمملكة المتحدة، وذلك وفقًا لضوابط تضمنت تلقي جرعتين من لقاح استرازينيكا أو فايزر أو مودرنا، وجرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون، وأن يكون قد مر 14 يومًا على الحصول على الجرعة النهائية.

وأكدت زايد، أن الإجراءات تضمنت التأكيد على أن يتم معاملة الوافدين من مصر كمعاملة المقيمين في المملكة المتحدة ممن تم تطعيمهم بشكل كامل، شريطة عدم زيارتهم لإحدى الدول المدرجة علي القائمة الحمراء للسفر، كما شملت ضرورة الالتزام بإجراء اختبار pcr خلال أو قبل اليوم الثاني للوصول عن طريق الموقع الرسمي للحكومة البريطانية وعلى نفقتها.

أما الوافدون من مصر من غير حاملي الشهادات الخاصة بتلقي اللقاح، أوضحت الوزيرة، سيكون عليهم الالتزام بالعزل الذاتي لمدة 10 أيام بعد الوصول، مع إجراء 3 اختبارات pcr، الأول في غضون 72 ساعة قبل الوصول، والثاني والثالث خلال اليومين الثاني والثامن من الوصول.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان أنه تم تغطية عدد 22 محافظة في إطار حملة «معاً نطمئن» منذ انطلاقها يوم 5 سبتمبر حتى 12 أكتوبر 2021، وتم تسجيل عدد 250 ألفا و245 مواطناً على الموقع الإلكتروني للوزارة الخاص بتلقي لقاح فيروس كورونا من خلال الحملة وتم تقديم التوعية لأكثر من 280 ألف مواطن.

مدبولي: نتائج الدراسة العالمية تعزز الدعوات المستمرة للمواطنين للتقدم للتطعيم بلقاح فيروس

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما تكشفه نتائج الدراسات العالمية من تأثير اللقاحات على تخفيف حدة الإصابة بفيروس كورونا وتقليل الوفاة به، يعزز الدعوات المستمرة للمواطنين للتقدم للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، وبذل الجهود لتوفير اللقاحات بالكميات المطلوبة، والتوسع في انتاجها محلياً، وتنظيم عملية تقديم اللقاحات بشكل كبير.

وتابع مدبولي، أهمية الانتهاء من تطعيم الـ 1.2 مليون مواطن المُسجلين على موقع تلقي اللقاح في أقرب فرصة ممكنة، وموجها الشكر لوزارة الصحة والسكان والعاملين بها على الجهود المبذولة للتوسع في إعطاء اللقاحات المختلفة.