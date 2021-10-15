المدير التنفيذي الممثل للبنان لدى صندوق النقد يزور بيروت الأسبوع المقبل

يزور ‏الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي الممثل ‏لمجموعة الدول العربية، بما فيها لبنان لدى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بيروت الأسبوع المقبل، والهدف من الزيارة ‏هو البحث مع كبار المسؤولين اللبنانيين تفاصيل أولوياتهم في المجالات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والمالية، وذلك في إطار جهود التعاون مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة الدولة للتعافي الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يلتقي الدكتور محمود محيي الدين خلال الزيارة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب الدكتور نبيه بري ورئيس الحكومة الدكتور نجيب ميقاتي ونائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة شامي، ووزير المالية الدكتور يوسف الخليل، ووزير الاقتصاد والتجارة الأستاذ أمين سلام، ووزير الموارد المائية والكهربائية الأستاذ وليد فياض، كما سيلتقي في مستهل اجتماعاته مع حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة.