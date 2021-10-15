الانتهاء من تسكين المدن الجامعية.. ودعم للطلاب غير القادرين

انتهى عدد من الجامعات الحكومية بمحافظات القاهرة الكبرى والأقاليم من تسكين المدن الجامعية للطلاب والطالبات، تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2021، الذي بدأ السبت الماضي؛ تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ وأولها إعطاء التطعيمات لجميع الطلاب وجعله شرطًا للإقامة في المدن الجامعية.

تخفيض أعداد الطلاب بغرف المدن الجامعية

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة انتهت الفترة الماضية من تسكين المدن الجامعية للطلاب والطالبات، موضحا أنه في إطار تداعيات أزمة كورونا تم تخفيف أعداد الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية إلى طالبين بحد أقصى في الغرفة، مع التأكيد على ضرورة حصول الطالب على لقاح كورونا كشرط أساسي للإقامة بالمدن.

وأضاف عبد الخالق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة تقدم دعمًا غير محدود لطلابها بمختلف المجالات؛ سواء مادي ومعنوي، منوها إلى أن الدراسة انتظمت في الجامعات خلال الأسبوع الأول دون رصد أي مشكلات.

انتظام الدراسة بجامعة دمنهور

وفي السياق ذاته، قال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن الدراسة انتظمت خلال الأسبوع الأول دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، مؤكدا أنه جري التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تسكين المدن الجامعية وفقا للقواعد والإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي، مؤكدا أن الجامعة تقدم دعمًا غير محدود لطلابها خاصة غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية.