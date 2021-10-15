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أوامر ملكية سعودية جديدة: إعفاء وزير الصحة وتعيين آخر للحج والعمرة

كتب:

خالد عبد الرسول ووكالات
09:36 م | الجمعة 15 أكتوبر 2021
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يصدر أوامر ملكية تتضمن تعديلات وزارية

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يصدر أوامر ملكية تتضمن تعديلات وزارية

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، اليوم، عددا من الأوامر الملكية تتضمن تعديلات وزارية وترقيات، من بينها أمرا بإعفاء الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة، وزير الصحة، من منصبه، ونص نفس الأمر على تعيين فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة.

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وأصدر الملك سلمان أمرا آخر بإعفاء عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية، من منصبه، وأمرا ملكيا ثالثا بتعيين الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وشملت القرارات الملكية للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا بترقية الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع، إلى رتبة فريق أول ركن، ويعين قائداً للقوات المشتركة، مشيرا إلى أنه على وزير الدفاع تنفيذ هذا الأمر الملكي.

وإلى جانب هذه الأوامر، صدر أمر آخر بتعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، على أن «يُبلغ الأمر الملكي هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه».

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