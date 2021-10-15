مشاجرة بين عامل وشقيق زوجته بسبب خلاف أسري بالهرم.. والأمن يضبط طرفيها

نشبت مشاجرة بين عامل وشقيق زوجته و2 آخرين بسبب خلافات أسرية بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، التي تحفظت عليهم وبحوزتهم سلاح أبيض، واستدعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى تحت الحراسة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

بلاغ بمشاجرة في الهرم

البداية بتلقي اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد أحمد دسوقي مأمور قسم شرطة الهرم يفيد نشوب مشاجرة بين طرفين بمنطقة كفر الجبل، وبالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين طرفين أحدهم عامل 27 سنة ضد شقيق زوجته و2 آخرين، وجميعهم مصابون بجروح قطعية وطعنات بسبب خلاف بين العامل وزوجته.

جروح قطعية وطعنات

تبين من التحريات أن خلافا وقع بين عامل وزوجته وحين تدخل شقيق الزوجة نشبت مشاجرة كبيرة بينهما، فتدخل صديقا الشقيق فقام العامل بالتعدي عليهما بسلاح أبيض الذي أحدث بهما جروحًا قطعية وطعنات وتمكن أحدهما من استخلاص السكين منه ورد عليه التعدي بالمثل.

تحفظ رجال المباحث على المتهمين والسلاح الأبيض وتم نقلهم للمستشفى تحت الحراسة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

مصرع شاب على يد عاطلين بطنطا

وفي سياق متصل، لقي شاب مصرعه يدعى أمير فاروق ويبلغ من العمر 25 عامًا متأثرًا بطعنات متفرقة بالجسد بمدينة طنطا تسببت في مصرعه في الحال على يد عاطلين بسبب خلافات سابقة بينهما، وتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تحديد هوية المتهمين

وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين، بعد أقل من 4 ساعات، وتم ضبطهما واعترفا بقيامهما بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات سابقة بينهما وبين المجني عليه، كما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.