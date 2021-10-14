إصابة 6 بينهم 3 سيدات في مشاجرة وانقلاب «توك توك» ببني سويف

أصيب 6 أشخاص في حادثي سير ببني سويف، بكدمات واشتباه كسور، ونتج الأول عن انقلاب «توك توك» بقرية ملاحية علي جمعة بمركز ببا جنوب المحافظة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، والثاني نتج عن مشاجرة بقرية زلطة التابعة لمركز بني سويف، ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

إصابة 3 أشخاص بينهم طفل في انقلاب «توك توك» بمركز ببا

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب «توك توك» بقرية ملاحية علي جمعة التابعة لمركز ببا، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات واشتباه كسور، ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي 3 مصابين في الحادث، هم عبدالله محمد منازعة، 35 سنة، مقيم قرية طنسا، مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيسر، ونعمة محمد علي، 43 سنة، مصابة باشتباه بكسر بالساق اليمنى، وهنا خلف محفوظ، 10 سنوات، طفلة، مصابة جروح وكدمات متفرقة، وجاري تقديم الإسعافات الأولية لهم بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

إصابة 3 سيدات في مشاجرة ببني سويف

وفي الحادث الثاني أصيبت 3 سيدات إثر وقوع مشاجرة بقرية زلطة التابعة لمركز بني سويف، نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الاسعافات الأولية.

وتبين أن المصابات هن «هبة. ر . ذ»، 35 سنة، مصابة باشتباه كسر بالضلوع، وشقيقتها «دعاء . ر . ذ»، 22 سنة، مصابة بحالة إغماء، و«نادية . ر . م»، 55 سنة، مصابة بحالة إغماء، وجاري إسعافهن داخل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.