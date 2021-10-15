السيطرة على حريق بمطعم شهير بسبب ماس كهربائي في الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، من السيطرة على حريق محدود نشب، مساء اليوم الجمعة، بمطعم شهير بشارع مسجد حاتم بمنطقة سموحة، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تفاصيل الحريق المحدود في سموحة

تلقى قسم شرطة سيدي جابر بلاغا يفيد نشوب حريق بمطعم بمنطقة السوق التجاري بشارع مسجد حاتم بمنطقة سموحة بحي شرق الإسكندرية، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة نشوب حريق بمطعم بالطابق الأول، بسبب ماس كهربائي، دون إصابات.

حريق في سموحة بالإسكندرية

جرى السيطرة على النيران وإخماد الحريق بواسطة سيارات الإطفاء، ومنع امتداد الحريق لباقي المحال المجاورة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، في الإسكندرية وباشرت النيابة العامة التحقيق.