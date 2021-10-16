نجيب ساويرس: الاستثمار في البيتكوين «مضاربة» والذهب أكثر أمانا

قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الجونة، إنه لا يفكر في الاستثمار في المنصات المتخصصة في صناعة وعرض الأعمال السينمائية مثل «نتفلكس»، مشيراً إلى أن هذا النوع من الاستثمار يحتاج إلى مبالغ ضخمة، لافتاً إلى أن مبلغ 100 مليون دولار لا يكفي للمنافسة مع باقي المستثمرين الذين سبقوا واستثمروا في هذا المجال منذ وقت بعيد.

ساويرس: الاستثمار في البيتكوين «مضاربة»

وعن رأيه في الاستثمار في العملات الرقيمة أو البيتكوين تحديداً، أكد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، أنه مازال عند رأيه فيما يخص العملات الرقمية، بأنها غير آمنة وتعتمد على المضاربة، وقد تتعرض في أي وقت لعمليتات اختراق مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة، مؤكداً أن الاستثمار في الذهب هو المعنى الحقيقي للاستثمار باعتباره استثمار آمن ويحقق عوائد مادية.

التركيز على منطقة أفريقيا

بالنسبة لأوراسكوم للاستثمار، قال «ساويرس»، إن التركيز في الوقت الحالي على منطقة أفريقيا، لما بها من الكثير من الفرص الواعدة التي يجب أن تستغل استثمارياً، حيث تكون فرص المنافسة بها قليلة نظراً للمخاوف والقلق من التوجه لهذه المناطق، بالإضافة إلى الجانب الإنساني وهو احتياج تلك الشعوب لهذا الاستثمار، ورغم المخاطر الكبيرة التي نواجها في هذه البلاد إلا أن العائد منها يكون كبيرا.

تعدين الذهب في مصر

وعن خطة الاستثمار في مجال تعدين الذهب، أوضح رجل الأعمال المصري، أن التركيز الآن في مصر على شركة «ألتوس»، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة «لامانشا»، مشيراً إلى أنه تم الحصول على 4 مواقع بالإضافة إلى الحصول على 5 مواقع في مناقصة ثانية، وهو ما يضعنا في نفس مستوى الشركات الكبيرة مثل «بي تي جولد» وغيرها.

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة، بحضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنانة بشرى.