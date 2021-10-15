الذهب يتراجع 10 جنيهات للجرام بنهاية تعاملات الجمعة

سجلت أسعار الذهب تراجعًا للمرة الثانية، خلال تعاملات اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021، لتبلغ قيمة التراجعات بختام التعاملات نحو 10 جنيهات في سعر الجرام.

أسعار التعاملات الصباحية

وكانت الأسعار في صباح اليوم عند مستوى 895 جنيهًا للجرام عيار 24 ثم تراجع في منتصف تعاملات اليوم إلى مستوى 888 جنيه بتراجع 7 جنيهات في سعر الجرام، ليسجل الآن وقت كتابة التقرير سعر 885 جنيهًا للجرام بخسائر قيمتها 10 جنيهات.

وجاءت أسعار الذهب، خلال التعاملات اليومية، في محلات الصاغة دون مصنعية، على النحو التالي:

سعر الذهب وقت كتابة التقرير في محلات الصاغة كالتالي:

- سجل عيار 24 مستوى 885 مقابل 895 جنيهًا في التعاملات الصباحية.

- سجل عيار 21 نحو 774 جنيهًا مقارنة مع 783 جنيهًا للجرام بتراجع 9 جنيهات في سعر الجرام.

- يتداول سعر عيار 22 عند 811 جنيهات مقابل 820 جنيهًا سعر الجرام في التعاملات الصباحية ليكون التراجع قيمته 9 جنيهات.

- فيما يتداول سعر عيار 18 سجل الآن عند مستوى 663 جنيهًا مقابل 671 جنيهًا بتراجع 8 جنيهات في سعر الجرام.

- وبالنسبة للجنيه الذهب فقد سجل سعر 6192 جنيهًا، مقارنة مع 6216 جنيه.

أما عن سعر الأوقية اليوم الجمعة فقد سجل 27.510 جنيه، مقارنة مع 27.688 جنيه في التعاملات الصباحية.

الذهب عالميًا

وعن تحركات المعدن عالميًا، فقد استقر سعر الذهب الفوري عند 1794.09 دولار للأوقية، ثم ارتفع بنسبة 2.1% خلال الأسبوع حتى الآن، وسجلت الأسعار أعلى مستوى لها في شهر واحد عند 1800.12 دولار، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1795.50 دولار.

ومن المتوقع أن تعاود أسعار الذهب ارتفاعاتها عالميًا، على خلفية تزايد معدلات التضخم العالمي وأزمات الطاقة واختناق سلاسل الإمدادات.