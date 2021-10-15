4 تصريحات مثيرة للجدل من «ساويرس» حول مهرجان الجونة 2021: موتوا بغيظكم

بينما كانت الأزمات والانتقادات تحيط بمهرجان الجونة السينمائي، ما بين الحريق الذي اندلع في إحدى القاعات الرئيسية في المهرجان، والانتقادات الموجهة إلى ملابس الفنانات، أدلى رجل الأعمال وأحد مؤسسي المهرجان نجيب ساويرس، ببعض التصريحات التي أصبحت «تريند» على مواقع التواصل الاجتماعي، ودافع فيها عن المهرجان والحاضرين فيه، والتي كان آخرها هجومه على منتقدي ملابس الفنانات حيث قال لهم: «موتوا بعيظكم».

وترصد لكم «الوطن» هذه التصريحات في السطور التالية:

«موتوا بغيظكم»

في تصريحات خاصة للإعلامية لميس الحديدي، أثناء تغطية خاصة من برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»، علق «ساويرس» على الانتقادات الموجهة إلى ملابس الفنانات، وقال: «الناس دي بتصعب عليا.. دي ناس عايشة في القرون الوسطى.. ومش عايزة تشوف جمال ولا تتقدم، وأحب أقولهم بالعكس أنا غياظ وبحب إظهار إبداعنا وثقافتنا وحريتنا للعالم، وهما بيفضلوا يتململوا في مكانهم وإن شاء الله يموتوا بغيظهم».

«خد الشر وراح»

بعد اندلاع حريق ضخم في إحدى قاعات المهرجان، تعامل «ساويرس» مع الأمر ببساطة، وقال في تصريح له خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في الجونة، يوم الأربعاء الماضي، للإعلان عن تفاصيل المهرجان: «الحريق خد الشر وراح، واللي يجي في الريش بقشيش.. ويا جبل ما يهزك ريح.. ولازم نقبل من ربنا الحلو والمر».

«أومال فين الحريقة؟»

وصف نجيب ساويرس لنفسه بأنه «غياظ»، ظهر تمامًا عندما استطاع العمال إعادة الشيء إلى أصله في القاعة التي شهدت الحريق الذي أثار الجدل، ووصفه بعض رواد التواصل الاجتماعي بأنه قد يكون «عقابًا من الله لصناع المهرجان»، حيث نشر عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، صورة للقاعة التي أعيدت إلى وضعها الطبيعي خلال أقل من 24 ساعة، وعلق عليها ساخرًا: «أومال فين الحريقة؟».

«مكناش عاملين حسابنا في جدول الأعمال على حريقة»

سخرية نجيب ساويرس من الحدث لم تتوقف عند هذا الحد، بل قال في تصريحات مع قناة ON على هامش حفل افتتاح المهرجان: «ماكناش عاملين حسابنا في جدول المهرجان على حريق قبل الافتتاح بـ24 ساعة»، واصفًا الأمر بأنه «اختبار إلهي وخدت الشر وراحت، وماحدش اتصاب، وربنا ساعدنا وكأنه لم يكن، لأن ربنا مابيسيبش الشر ينتصر أبدًا».

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الخامسة، انطلقت أعماله أمس الجمعة، وتستمر فعالياته في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة، بحضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنانة بشرى.