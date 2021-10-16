كل ما تريد معرفته عن بازار بورسعيد الجديد: على مساحة 24 ألف متر مربع

جاء إنشاء بازار بورسعيد الجديد بحي العرب، إضافة ونقلة حضارية جديدة للقضاء على الأسواق العشوائية بعد النجاح الكبير الذي حققه سوق الأسماك الجديد المواجه لبازار بورسعيد بالمنطقة التى تحولت من أسواق عشوائية غير حضارية إلى أخرى سياحية تجذب الأنظار إليها.

ويأتى إنشاء بازار بورسعيد الجديد أيضا في إطار خطة المحافظة، للانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية المقامة على أحدث مستوى قريبا.

بازار بورسعيد الجديد يضم محلات خضروات وفاكهة وعطارة

يقام بازار بورسعيد الجديد، على مساحة 24 ألف متر مربع، ويضم محلات جملة وقطاعي للخضروات والفاكهة، ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم ومحلات للمخبوزات، بحيث يشكل سوق الخضروات مع سوق الأسماك، مجمعا تجاريا متكاملا يغطي احتياجات أبناء المحافظة وزوارها من كل الاحتياجات الغذائية اليومية، بالإضافة إلى 4 بنوك بالإضافة إلى 8 مطاعم دورين.

المحافظ يعلن التشغيل التجريبي لبازار بورسعيد الجديد

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد أعلن التشغيل التجريبى لبازار بورسعيد الجديد بحي العرب، بعد أن تم الانتهاء من جميع الأعمال الجارية بالسوق، مشيرا إلى أن بازار بورسعيد الجديد، لقي إقبالا عليه فى الساعات الأولى لتشغيله التجريبي.

وقال اللواء عادل الغضبان، إن بازار بورسعيد الجديد، يعد الأحدث من نوعه فى مصر بعد سوق السمك الجديد، مضيفا أن المنطقة المحيطة بالبازار وسوق السمك الجديد، تعد مركزا ومزارا سياحيا لأبناء بورسعيد والمحافظات الأخرى، وتوفر لهم كل الخدمات ويشكل الاثنان معا، أحد أهم مناطق الإبهار في الطراز المعماري للأسواق العالمية، التي تدخل مصر من بوابة بورسعيد.