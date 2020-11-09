صاحب بازار بالأقصر عن ظهور حشرات غريبة: لا نعلم السبب

اشتكى أحمد الحساني، من أصحاب البازارات بالأقصر، من ظهور حشرات غريبة بشوارع المدينة، قائلا إن يوجد منطقة تدعى "الصاغة"، ويوجد بجوارها ساحة خالية وحوش يحتوي على أبقار، وتوفي كلب في هذه المنطقة ثم تفاجأوا بسرب من هذه الحشرات الصغيرة، مؤكدا أنهم لا يعلمون حتى الآن السبب الرئيسي لهذه الأسراب، وعلى الفور جرى إبلاغ الطب الوقائي والشرطة.

ووجه "الحساني" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، نداء للمحافظ بتنظيم حملات للنظافة بالشوارع الداخلية للمدينة، لافتا إلى أن الطب الوقائي رشت مبيدا ولكن هذا المبيد لم يأتِ بنتيجة في البداية، ثم أخذوا عينات من الحشرة، ثم عاودوا رش الحشرات، وانخفض عددها بشكل كبير.

من جانبه أوضح الدكتور عاطف أحمد، وكيل مديرية الطب البيطري بالأقصر، أنه توجه للشارع المؤدي للبازارات بناء على توجيهات مدير أمن المحافظة، ووجد أسرابا من الحشرات في الأرض، "لدرجة إني تخيلت إنه الجراد الذي كان من ابتلاءات الأقوام السابقة"، لافتا إلى أنه بمجرد التعامل معها بالمبيدات الموجودة، كما تعامل معها الأهالي بمبيدات لم تتأثر الحشرات في البداية.

وأضاف "أحمد" خلال البرنامج أنه أخذ عينات من الحشرات للمديرية، "كل لما أقرب صوابعي عليها أو أقرب الميكروسكوب أفاجئ أنها تحولت لكرة وتنكمش مثل القنفد وهذه من العادات الغريبة اللي خوفتني أنا شخصيا، وتوصلت لتركيبات كيماوية واستخدمتها ولا توجد حشرة نهائيا في هذا المكان".