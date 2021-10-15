مواعيد وأسعار أتوبيسات النقل بين بورسعيد والمحافظات الأخرى

تضم بورسعيد ثلاثة خطوط للنقل البري إلى مختلف المحافظات، وتخرج جميع الخطوط من ميناء بورسعيد البري بحي الضواحي الذي تم إفتتاحه مؤخرا بديلا عن موقف النقل العام بمنطقة مبارك بحي الضواحي، والخطوط الثلاثة لشركات «شرق الدلتا للنقل والسياحة، الإتحاد العربي للنقل البري، وجو باص».

تعرف على مواعيد وأسعار خطوط شرق الدلتا ببورسعيد

خصصت شركة شرق الدلتا للنقل البري خطوط بين محافظة بورسعيد وعدد كبير من المحافظات منها «القاهرة والدقهلية والإسماعيلية والسويس وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر وشرم الشيخ»، وتبدأ مواعيد الرحلات من الساعة 5 صباحا وتنتهي في العاشرة مساءا ويوجد محطة واحدة فقط فى بورسعيد كائنة بميناء بورسعيد البري.

قائمة مواعيد وأسعار خطوط شرق الدلتا ببورسعيد

وتستعرض «الوطن»، قائمة أسعار خطوط أتوبيسات شرق الدلتا لمختلف المحافظات بمواعيد ثابتة يوميا وأسعار تبدأ من 16 جنيها للتعرف على المواعيد والأسعار إضغط هنـــــا.

مواعيد وأسعار خطوط سوبر جيت ببورسعيد

وخصصت شركة الإتحاد العربى للنقل البري خطين فقط من بورسعيد إلى القاهرة والإسكندرية، ويبدأ خط أتوبيس بورسعيد من القاهرة في الخامسة صباحا حتى التاسعة مساءا ويستمر على مدار اليوم وتبلغ سعر التذكرة 60 جنيها.

كما حددت خط أتوبيسات بورسعيد الإسكندرية بموعدي قيام الساعة 6 صباحا وحتى 10صباحا ثم من الساعة 12 ظهرا، كما خصصت مواعيد أخرى فى الساعات الثانية والرابعة والسادسة والثامنة مساءا وتبلغ سعر التذكرة 70 جنيها.

تعرف على مواعيد وأسعار خطوط جوباص ببورسعيد

ودخلت خطوط جو باص حديثا لمحافظة بورسعيد بإضافة خطوط محدودة بين بورسعيد وبعض المحافظات وهي «الإسكندرية والقاهرة وشرم الشيخ».

مواعيد وأسعار خطوط جو باص

تبدأ من 5 صباحا ويخصص أتوبيس كل ساعة تقريبا حتى الساعة 10.15 مساءا، وتتراوح أسعار التذاكر بين 75 و130 جنيها حسب الدرجة بالأتوبيس

وخصصت شركة جوباص موعدين فقط من بورسعيد إلى الإسكندرية في الساعة 3 عصرا والساعة 9 مساءا كما يوجد موعدين من الإسكندرية إلى بورسعيد في الساعة 6.30 صباحا و2.45 عصرا بأسعار 85 جنيه للتذكرة.

وخصصت شركة جوباص موعد واحد فقط يوميا من بورسعيد إلى شرم الشيخ الساعة 1.45 صباحا على خط جو ميني وتبلغ سعر التذكرة 280 جنيها.