التحالف العربي: اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، اعتراض الدفاعات الجوية طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه جازان الواقعة في جنوبي غرب السعودية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

الجيش الوطني اليمني يخوض معارك عنيفة ضد الحوثيين في جبهة الكسارة بـ «مأرب»

وكان الجيش الوطني باليمن، قال في وقت سابق، إن «التحالف العربي»، استهدف تعزيزات للحوثيين وكبدها خسائر في الأرواح والعتاد، مشيرا إلى أنه يخوض معارك عنيفة ضد الحوثيين في جبهة الكسارة بـ «مأرب» شمال شرقي العاصمة اليمنية «صنعاء»، التي يسيطر عليها الحوثيون، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقتل وأصيب عدد من عناصر الحوثيين، أمس الجمعة، بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي من صنعاء، وفقا لما ذكره موقع «سبتمبر نت».

ورصدت قوات الجيش الوطني اليمني، محاولة تسلل لـ الحوثيين، باتجاه أحد المواقع العسكرية بجبهة «قناو»، لتقع تلك العناصر في كمين محكم لـ الجيش اليمني والمقاومة، فيما سقط غالبية العناصر المتسللة بين قتيل وجريح، فيما لاذ من بقي منها بالفرار تحت ضربات قوات الجيش الوطني اليمني.

وتقود الرياض، منذ مارس 2015، «التحالف العربي»، الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تحارب الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على صنعاء منذ عام 2014، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، من كارثة إنسانية غير مسبوقة، مع استمرار حصار الحوثيين على مديرية العبدية في مأرب، وقال في سلسلة تغريدات على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه يحذر من جرائم إبادة جماعية يرتكبها الحوثيون بحق أبناء مديرية العبدية، بعد تهديدات أطلقها الحوثيون عبر وسائل إعلامهم، ومن كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء استمرار الحصار الجائر ورفض الحوثيين فتح ممرات آمنة للمدنيين في استباحة للقوانين الدولية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.