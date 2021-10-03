مقتل طفلين وإصابة أكثر من 30 شخصا في هجوم صاروخي للحوثيين على مأرب

أطلق الحوثيين في اليمن ثلاثة صواريخ باليستية، اليوم الأحد، على مدينة خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، ما أسفر عن مقتل طفلين وجرح أكثر من 30 شخصا، وفق ما أعلنته وكالة أسوشيتد برس، نقلا عن مسؤولين يمنيين.

وهذا الهجوم هو الأحدث لجماعة الحوثيين المدعومة من إيران على مدينة مأرب اليمنية، حيث يسعون منذ أشهر لاستعادة المدينة الغنية بالنفط من حكومة الرئيس المنفي عبد ربه منصور هادي، المعترف بها دوليا.

مقتل طفلين وإصابة أكثر من 30 شخص في هجوم للحوثيين على مأرب

وسقطت الصواريخ في حي الروضة السكني، بحسب علي الغليسي، السكرتير الصحفي لمحافظ مأرب، الذي أضاف أن من بين القتلى الطفلة غزلان فيصل، ذات أربعة أعوام وشقيقها رداد فيصل، عامين.

وأوضح أن 32 شخصا على الأقل، أصيبوا بينهم خمسة أطفال وأربع نساء، وأن من بين المصابين أم وطفلها البالغ من العمر سبعة أشهر، وحالتهما خطيرة، فيما لم يصدر تعليق فوري من الحوثيين حول الهجوم.

وذكر الغليسي، أن الصواريخ دمرت منزلين، وألحقت أضرارا بعشرة منازل أخرى في الحي، وأحرقت ثماني سيارات.

وقال قاسم بحيبح، وزير الصحة العامة والسكان في الحكومة المعترف بها دوليا، في «تغريدة» على موقع «تويتر»، إن الهجوم جزء من جرائم الحرب المستمرة للحوثيين، في ظل الصمت العالمي.

الحوثيون يسعون للاستيلاء على مأرب

ويسعى الحوثيون منذ فبراير الماضي للاستيلاء على مأرب من قبضة الحكومة المعترف بها دوليا، التي ستكمل سيطرتهم على الجزء الشمالي من اليمن، ومع ذلك لم يحرزوا تقدما كبيرا وتكبدوا خسائر فادحة في ظل المقاومة الصامدة من القوات الحكومية بمساعد التحالف العربي بقيادة السعودية.

وتصاعد القتال في الأسابيع الأخيرة، مسفرا عن مقتل أكثر من 130 مقاتلا، أغلبهم من الحوثيين.

وأطلق الحوثيون صواريخ بالستية، وسيروا طائرات بدون طيار إلى مأرب، غالبا ما تقصف مناطق مدنية ومخيمات للنازحين، ففي يونيو، قصفوا محطة وقود في حي الروضة ذاته بصاروخ وطائرات مسيرة مفخخة، أدت إلى مقتل 21 شخصا على الأقل بينهم أب وابنته البالغة من العمر عامين.