تطورات الحالة الصحية لـ عبدالعزيز مخيون: يستكمل علاج كورونا في المنزل

كشف «صلاح الدين»، نجل الفنان عبد العزيز مخيون، تفاصيل حالة والده الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال «صلاح»، لـ «الوطن»، «الحمدلله والدي في تحسن وحالته الصحية مستقرة، ويتواجد حاليا في المنزل لاستكمال فترة العلاج بعد خروجه مؤخرا من المستشفى، بعد أن قضي فيها عدة أيام، ليخرج بعدها إلى منزله ويستكمل بروتوكول العلاج والعزل المنزلي»، مطالبا محبي وجمهور والده الدعاء له بالتماثل التام للشفاء.

إصابة عبدالعزيز مخيون بفيروس كورونا

وفي 2 أكتوبر، أعلن الفنان عبدالعزيز مخيون، إصابته بفيروس كورونا، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات بالإسكندرية.

عبدالعزيز مخيون يكشف تطورات حالته الصحية

وقال «مخيون»، في تصريح سابق لـ«الوطن»، إن أعراض الفيروس ظهرت عليه، قبل أيام، حيث أجرى الفحوصات والمسحة التي جاءت نتيجتها إيجابية، مضيفا أن حالته الصحية مستقرة ويتماثل للشفاء حاليا.

وأبدى «مخيون» سعادة بالغة إزاء حالة الحب التي لمسها من المكالمات الهاتفية التي تلقاها للاطمئنان على حالته، حيث أكد حينها أنه سيغادر المستشفى فور تحسن حالته بشكل كامل.