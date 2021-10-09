ترامب يتهم بايدن بالسعى لإسكاته: لا يريد رؤية الأمريكيين لهزائم واشنطن

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إدارة الرئيس جو بايدن بالسعى لإسكاته وصرف الانتباه عن إخفاقاتها، واعترف الأول بأنه توجه إلى إدارة الأرشيف الوطني بطلب عدم تقديم الوثائق حول أعماله في 6 يناير الماضي، الذي اقتحم فيه أنصاره مبنى «الكابيتول»، للجنة الخاصة لـ الكونجرس التي تحقق في تلك الأحداث، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«ترامب»: كنت أسعى إلى حماية مؤسسة الرئاسة والدستور

وقال ترامب، في بيان، إنه كان يسعى إلى حماية مؤسسة الرئاسة والدستور ومبدأ فصل السلطات، موضحا أن التحقيق المزور لتلك اللجنة غير متعلق بأحداث 6 يناير، بل هو يهدف إلى استغلال موارد أجهزة الدولة لإسكاته وحركة «نجعل أمريكا عظيمة مجددا».

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق، أن التحقيق يهدف إلى صرف الانتباه من استسلام «بايدن» في أفغانستان، والإخفاقات مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والحدود والجريمة التي تؤدي إلى مصرع أو إفلاس أمريكيين.

واعتبر ترامب، أن إدارة الرئيس الحالي لا تريد أن يرى الأمريكيون شدة الهزائم التي منيت بها الولايات المتحدة بسبب عدم كفاءتها.

فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأمريكي ستتوجه إلى موسكو

وفي سياق آخر، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن فيكتوريا نولاند، مساعدة الوزير، أنتوني بلينكن، ستتوجه إلى موسكو، بعد غد الاثنين، للقاء كبار المسؤولين الروس ومناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية.

وأضافت الخارجية الامريكية في بيان، إن نولاند ستسافر إلى موسكو في الـ11 من أكتوبر الجاري، ثم تنتقل بعدها إلى بيروت، حيث من المخطط له أن تصل لبنان الجمعة المقبل، ومن ثم إلى لندن.

وأوضحت الوزارة الأمريكية، أن نولاند ستلتقي في بيروت مع ممثلين عن المجتمع المدني وسلطات البلاد لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية والانتخابات العام المقبل، مشيرة إلى أنه بعد ذلك، ستسافر المسؤولة الأمريكية إلى لندن لبحث عدد من القضايا العالمية مع قادة البلاد.

اجتماع وفد امريكي مع ممثلين بارزين من «طالبان» في الدوحة

وقال مسؤولان في الإدارة الأمريكية إن وفدا أمريكيا سيجتمع مع ممثلين بارزين من حركة «طالبان»، اليوم السبت وغدا الأحد بـ الدوحة، في أول اجتماع مباشر على مستوى عال بعد انسحاب واشنطن من أفغانستان.

وأضاف المسؤولان، أن الوفد الأمريكي عالي المستوى سيضم مسؤولين من الخارجية الأمريكية ووكالة التنمية الدولية الأمريكية ووكالات المخابرات الأمريكية.

وسيضغط الوفد على «طالبان» لضمان مواصلة توفير ممر آمن للمواطنين الأمريكيين وآخرين للخروج من أفغانستان والإفراج عن المواطن الأمريكي المخطوف في أفغانستان مارك فريريتشز، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن موسكو تعمل حاليا على تحديث مفهوم السياسة الخارجية لـ بلادها، داعيا خلال لقائه بخريجي الجامعات الذين تم ضمهم للعمل في السلك الدبلوماسي، المساهمة إلى تشكيل مقاربات مشتركة واستراتيجية للسياسة الخارجية للبلاد.