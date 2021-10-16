الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته بحق الفلسطينيين

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، انتهاكاتهم اليومية بحق الفلسطينيين، من إطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والاعتداءات على الفلسطينيين العزل، ضاربين بعرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية التي تحمي المدنيين.

وأصيب فلسطيني، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، أمس الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيتا وقرية بيت دجن بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وقال «الهلال الأحمر الفلسطيني»، إن طواقمه تعاملت مع 44 إصابة في مواجهات شهدتها بلدة بيتا جنوب نابلس، وقرية بيت دجن شرق نابلس، موضحا أن فلسطينيا واحدا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و41 آخرين أصيبوا بالاختناق بفعل قنابل الغاز، في حين أصيب فلسطينيين اثنين جراء سقوطهما خلال مطاردة قوات الاحتلال للشبان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبهها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا في قمع فعاليات مناهضة للاستيطان ومطالبة باسترداد جثامين شهداء، وخلال هجوم للمستوطنين على قاطفي الزيتون شرق سلفيت.

وأوضحت «وفا»، أن شابين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، جراء قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقمع مسيرة قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، التي تنظم أسبوعيا لمناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما لصالح مستوطنة قدوميم المقامة على أراضي القرية.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين، بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، في بلدة بدو شمال غرب القدس، جراء قمع الاحتلال فعالية نظمت للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء الثلاثة: أحمد زهران، وزكريا بدوان، ومحمود حميدان، الذين استشهدوا على يد قوات الاحتلال في 26 من سبتمبر الماضي في بلدة بيت عنان المجاورة.

هجوم بالحجارة على المزارعين شرق سلفيت

كما أصيب 4 فلسطينيين بينهم سيدتان بجروح ورضوض، بعد أن هاجم نحو 30 مستوطنا بالحجارة وغاز الفلفل، المزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون، في قرية ياسوف شرق مدينة سلفيت.

من جانبها، دعت موسكو، خلال اتصال الرباعية الدولية الخاصة بالشرق الأوسط إلى تكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.